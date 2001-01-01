Футбол

Юрий Семин: «„Локомотив“ и „Урал“ хорошо знают друг друга»Матч ТВ 09:24

Локомотив — Урал
2 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
17′
Федор Смолов
19′
Рифат Жемалетдинов
29′
36′
Роман Емельянов
46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
50′
Денис Поляков
3 фото
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Урала».
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Юрий Семин: «„Локомотив“ и „Урал“ хорошо знают друг друга»

Матч ТВ09:24

Юрий Семин: «„Локомотив“ и „Урал“ хорошо знают друг друга»

Sportbox.RU09:24
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:38, Вашингтон
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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