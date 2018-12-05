Через два дня играем с "Оренбургом", еще через два - с Лига чемпионов.

Юрий Семин: «Кто останется в живых, тот и будет играть с „Шальке“»

Футбол Футбол Спартак — Урал 1:1 В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).

Футбол Футбол «МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в центральном матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футбол Футбол «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли» В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3. За хозяев отличился Джек Корк (54).

Футбол Футбол Вильярреал — Альмерия 8:0 "Вильярреал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромил "Альмерию" - 8:0. Покер в этой игре сделал нападающий Карл Токо-Экамби.

Футбол Футбол «ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1 Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в прошлом туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.

Футбол Футбол Зуев: «При счете 0:2 „Ростову“ было нечего терять» Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал, как его команде удалось отыграть два мяча в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Краснодаром» (2:2).

Футбол Футбол Кононов ответил на вопрос о возможном уходе Еременко из «Спартака» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Романа Еременко.

Футбол Футбол Суботича госпитализировали после столкновения с Руффье Защитника "Сент-Этьена" Невена Суботича госпитализировали после столкновения с голкипером своей команды Стефаном Рюффье в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (2:3).

Футбол Футбол «Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Тоттенхэм» переиграл «Саутгемптон» "Тоттенхэм" обыграл "Саутгемптон" в матче 15-го тура чемпионата Англии. Голами у "шпор" отметились Харри Кейн, Сон Хын Мин и Лукас Моура.

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Футбол Футбол Мама Кокориных расплакалась после оглашения приговора сыновьям Мама Александра и Кирилла Кокориных расплакалась в суде после оглашения приговора своим сыновьям, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.