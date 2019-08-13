Футбол
Юрий Семин: «„Краснодар“ усилился серьезнее всех, ЦСКА стал мощнее»Спорт-Экспресс вчера в 17:35
"Краснодар", на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню "Зенит", ЦСКА. Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 04:42
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы
Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Авто
На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик
За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Кети Топурия подтвердила новый роман
Кети Топурия хранила свою личную жизнь в тайне с того момента, как она рассталась с рэпером Гуфом.
Обновлено в 03:42
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Перед смертью Вилли Токарев стал жертвой аферистов
По словам Михайлова, незадолго до смерти Токарев испытал сильный стресс. А все из-за того, что столкнулся с аферистами.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.
Обновлено в 01:08
Политика
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено вчера в 17:31
Технологии
Названы приоритеты разработчиков консоли Microsoft Xbox следующего поколения
По словам руководителя направления Фила Спенсера (Phil Spencer) консоль будет в четыре раза производительнее, чем Xbox One X. В эксклюзивном интервью источнику Спенсер сказал, что приоритетами для разработчиков определены, в частности, высокая скорость загрузки игр и поддержание максимально возможной частоты кадров (60 к/с).
Обновлено в 05:22
Экономика
Куйвашев рассказал министру о пользе метро в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным рассказал о том, что новая ветка метро в Екатеринбурге принесет пользу экологии.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Казанском соборе на Красной площади произошло нападение на алтарника
Установлено, что посетитель Казанского собора напал на мирянина-алтарника, порвал на нем рубашку, а затем вытащил из кармана нож-бабочку и начал размахивать им перед пострадавшим.
Обновлено в 04:23
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Политика
На Украине заявили о праве перекрывать поставки воды в Крым
Украина имела полное право перекрыть канал, который доставлял воду из Днепра в Крым, поскольку он находится на территории Украины, заявил представитель украинского лидера Антон Кориневич.
Обновлено в 04:31
Технологии
Бизнес предложил новый способ легализовать интернет-продажи алкоголя
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выработала новые предложения по легализации продаж алкоголя в интернете.
Обновлено в 03:10
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект
Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».
Обновлено в 03:28
Футбол
Сёмин: мой отпуск всегда начинается с финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как он проводит отпуск.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Политика
Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому
Двенадцатого марта Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) рассмотрел и отклонил жалобу "Волжского пароходства" - владельца удерживаемого на Украине танкера "Механик Погодин" - на решение Херсонского окружного административного суда Украины.
Обновлено в 04:43
Футбол
Агент высказался об интересе «Локомотива» к Рибери
Агент французского полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал информацию о заинтересованности московского "Локомотива" в приобретении футболиста.
Обновлено вчера в 02:06
Общество
К Японии приближается тайфун «Кроса»
Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.
Обновлено в 04:35
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона
Команда Формулы-1 «Ред Булл» приняла решение заменить Пьера Гасли на гонщика «Торо Россо» Александра Албона, сообщается на официальном сайте коллектива.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42