Футбол

Юрий Семин: «„Краснодар“ усилился серьезнее всех, ЦСКА стал мощнее»Спорт-Экспресс вчера в 17:35

"Краснодар", на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню "Зенит", ЦСКА. Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее.
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Юрий Семин: Хвича был бы ведущим игроком «Локомотива»

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Семин: «Краснодар», на мой взгляд, усилился сильнее всех. Наверное, с ним можно сравнить «Зенит»

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Спорт-Экспрессвчера в 18:25
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Общество

Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
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В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева

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Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд

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Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
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Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы

Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Авто

На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик

За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.
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Кети Топурия подтвердила новый роман

Кети Топурия хранила свою личную жизнь в тайне с того момента, как она рассталась с рэпером Гуфом.
Обновлено в 03:42
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Перед смертью Вилли Токарев стал жертвой аферистов

По словам Михайлова, незадолго до смерти Токарев испытал сильный стресс. А все из-за того, что столкнулся с аферистами.
Обновлено в 04:02
Общество

Россиянину присудили компенсацию за незаконный призыв в армию

Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.
Обновлено в 01:08
Политика

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено вчера в 17:31
Технологии

Названы приоритеты разработчиков консоли Microsoft Xbox следующего поколения

По словам руководителя направления Фила Спенсера (Phil Spencer) консоль будет в четыре раза производительнее, чем Xbox One X. В эксклюзивном интервью источнику Спенсер сказал, что приоритетами для разработчиков определены, в частности, высокая скорость загрузки игр и поддержание максимально возможной частоты кадров (60 к/с).
Обновлено в 05:22
Экономика

Куйвашев рассказал министру о пользе метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным рассказал о том, что новая ветка метро в Екатеринбурге принесет пользу экологии.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Казанском соборе на Красной площади произошло нападение на алтарника

Установлено, что посетитель Казанского собора напал на мирянина-алтарника, порвал на нем рубашку, а затем вытащил из кармана нож-бабочку и начал размахивать им перед пострадавшим.
Обновлено в 04:23
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика

Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Политика

На Украине заявили о праве перекрывать поставки воды в Крым

Украина имела полное право перекрыть канал, который доставлял воду из Днепра в Крым, поскольку он находится на территории Украины, заявил представитель украинского лидера Антон Кориневич.
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Технологии

Бизнес предложил новый способ легализовать интернет-продажи алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выработала новые предложения по легализации продаж алкоголя в интернете.
Обновлено в 03:10
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Культура

Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект

Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».
Обновлено в 03:28
Футбол

Сёмин: мой отпуск всегда начинается с финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как он проводит отпуск.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Политика

Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому

Двенадцатого марта Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) рассмотрел и отклонил жалобу "Волжского пароходства" - владельца удерживаемого на Украине танкера "Механик Погодин" - на решение Херсонского окружного административного суда Украины.
Обновлено в 04:43
Футбол

Агент высказался об интересе «Локомотива» к Рибери

Агент французского полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал информацию о заинтересованности московского "Локомотива" в приобретении футболиста.
Обновлено вчера в 02:06
Происшествия

Детей из Челябинска в нечеловеческих условиях везли домой из Крыма

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Общество

К Японии приближается тайфун «Кроса»

Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.
Обновлено в 04:35
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона

Команда Формулы-1 «Ред Булл» приняла решение заменить Пьера Гасли на гонщика «Торо Россо» Александра Албона, сообщается на официальном сайте коллектива.
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Политика

В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE

Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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