Футбол
Юрий Семин: «„Краснодар“ усилился серьезнее всех, ЦСКА стал мощнее»Спорт-Экспресс вчера в 17:35
"Краснодар", на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню "Зенит", ЦСКА. Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:02, Вашингтон
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за износа трубы
Из-за аварии на магистральном водопроводе прекращено водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Кубаньводкомплекс" во вторник.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Эксперт рассказал, как уберечься от звуковой атаки через смартфон
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как не допустить звуковых атак через телефон.
Обновлено вчера в 10:22
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
В Якутии пять человек погибли в ДТП
При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 20:32
Транспорт
Перевозчик пообещал не повышать стоимость проезда в Саратове
В администрации Саратова 13 августа состоялось совещание, посвященное желанию перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 28-30 рублей.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В массовом ДТП на Кубани пострадали пять человек
Пять пострадавших госпитализированы после массового ДТП под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу
Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.
Обновлено вчера в 11:11
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Около 1,3 тыс. жителей Саратовской области заболели мышиной лихорадкой
Всего с начала мая диагноз подтвердился у 1,3 тыс. пациентов.
Обновлено вчера в 06:09
Культура
Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече
Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Названы регионы России с большей долей семей среднего класса
Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
Получивший отказ от «Динамо» игрок «Наполи» заинтересовал ЦСКА
Сделка не состоялась, так как "Интер" хотел получить за игрока не меньше €20 млн. Контракт Барбозы с миланцами истекает летом 2022 года.
Обновлено в 02:46
Политика
Американский конгрессмен поддержал протестующих в Москве
Лидер демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер выразил солидарность с протестующими в Москве, которые выступают за честные выборы и защищают свои избирательные права.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
«Танк ядерного апокалипсиса» выставили в музее в Ростовской области
Высокозащищенное транспортное средство «Ладога» было передано сюда с базы хранения войск связи и обозначается в источниках как «машина разведки и управления».
Обновлено в 03:40
Происшествия
Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского
Обновлено вчера в 08:45
Баскетбол
Швед не поедет на чемпионат мира в Китай
Как стало известно "СЭ", атакующий защитник "Химок" Алексей Швед не поможет сборной России на чемпионате мира, который стартует в Китае 31 августа.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Экономика
Хасис обменял акции сервиса доставки Instamart на долю в венчурном фонде
Совладелец управляющей компании фонда Виктор Орловский говорит, что оценка Instamart в рамках сделки с Fort Ross совпадает с оценкой внешних инвесторов, которую получила компания в последнем инвестиционном раунде, а наличие Сбербанка среди инвесторов фонда не предполагает конфликта интересов у Хасиса.
Обновлено в 03:00
Политика
РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Авто
Представлен самый мощный серийный внедорожник в мире
Топовым мотором для внедорожника Tank стал 6,5-литровый V8 от Dodge Demon мощностью 1000 л.с. и 1180 Нм крутящего момента.
Обновлено в 01:11
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество
Метеоритный поток Персеиды смогут увидеть брянцы в ночь на 13 августа
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40