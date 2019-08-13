"Краснодар", на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню "Зенит", ЦСКА. Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее.

Юрий Семин: «„Краснодар“ усилился серьезнее всех, ЦСКА стал мощнее»

Общество ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

ЖКХ Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за износа трубы Из-за аварии на магистральном водопроводе прекращено водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Кубаньводкомплекс" во вторник.

Гаджеты Эксперт рассказал, как уберечься от звуковой атаки через смартфон Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как не допустить звуковых атак через телефон.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Экономика Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9% ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).

Происшествия В Якутии пять человек погибли в ДТП При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Транспорт Перевозчик пообещал не повышать стоимость проезда в Саратове В администрации Саратова 13 августа состоялось совещание, посвященное желанию перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 28-30 рублей.

Происшествия В массовом ДТП на Кубани пострадали пять человек Пять пострадавших госпитализированы после массового ДТП под Новороссийском Краснодарского края.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Общество Аэропорт Гонконга возобновил работу Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Общество Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.

Культура Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".

Общество Названы регионы России с большей долей семей среднего класса Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%.

Футбол Получивший отказ от «Динамо» игрок «Наполи» заинтересовал ЦСКА Сделка не состоялась, так как "Интер" хотел получить за игрока не меньше €20 млн. Контракт Барбозы с миланцами истекает летом 2022 года.

Политика Американский конгрессмен поддержал протестующих в Москве Лидер демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер выразил солидарность с протестующими в Москве, которые выступают за честные выборы и защищают свои избирательные права.

Армия и оружие «Танк ядерного апокалипсиса» выставили в музее в Ростовской области Высокозащищенное транспортное средство «Ладога» было передано сюда с базы хранения войск связи и обозначается в источниках как «машина разведки и управления».

Баскетбол Швед не поедет на чемпионат мира в Китай Как стало известно "СЭ", атакующий защитник "Химок" Алексей Швед не поможет сборной России на чемпионате мира, который стартует в Китае 31 августа.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Экономика Хасис обменял акции сервиса доставки Instamart на долю в венчурном фонде Совладелец управляющей компании фонда Виктор Орловский говорит, что оценка Instamart в рамках сделки с Fort Ross совпадает с оценкой внешних инвесторов, которую получила компания в последнем инвестиционном раунде, а наличие Сбербанка среди инвесторов фонда не предполагает конфликта интересов у Хасиса.

Политика РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70% Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Авто Представлен самый мощный серийный внедорожник в мире Топовым мотором для внедорожника Tank стал 6,5-литровый V8 от Dodge Demon мощностью 1000 л.с. и 1180 Нм крутящего момента.