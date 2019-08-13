Футбол
Юрий Семин: «„Краснодар“ усилился серьезнее всех, ЦСКА стал мощнее»Спорт-Экспресс вчера в 17:35
"Краснодар", на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню "Зенит", ЦСКА. Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.
Обновлено в 07:04
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Испанского певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Технологии
Без затрат и усилий. Как получать пассивный доход с криптовалют
Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг
Пять российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований после перепроверки на допинг.
Обновлено в 06:57
Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Калининград
В рамках рабочей поездки Шойгу посетит конкурс армейских международных игр «Морской десант» на полигоне Хмелёвка.
Обновлено в 04:55
Политика
Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Кино
Тизер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон вышел в Сети
Американская медиакорпорация Apple представила тизер нового сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон в главной роли.
Обновлено в 03:01
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Турция пожаловалась России на победы сирийской армии
Как отмечает издание, глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в интервью телеканалу TRT Haber заявил, что в результате продолжающихся атак сирийской армии в зоне деэскалации с июня погибли более 400 мирных жителей.
Обновлено в 06:54
Кино
Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia
Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Опасных тропических клопов завезли в Россию
Обновлено в 06:29
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Осы помогли полиции задержать преступника в Германии
Как пишет издание Die Presse Portal, инцидент произошел в городе Ольденбург (Нижняя Саксония), накануне утром два силовика пришли арестовать 32-летнего мужчину.
Обновлено в 03:29
Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»
Обновлено вчера в 06:50
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В акватории Финского залива катер врезался в каменистый берег
Два жителя Приморского района попали в аварию в акватории Финского залива.
Обновлено в 06:17
Кино
Гоблин озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) займётся переводом и озвучкой 11-ти фильмов для «Ростелекома».
Обновлено в 05:20
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Общество
В Испании из-за забастовки отменены более 300 поездов
По меньшей мере 325 поездов будут отменены в среду из-за забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe.
Обновлено в 05:43
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Экономика
Россияне стали меньше тратить в продуктовых магазинах
Обновлено вчера в 04:05
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Футбол
Агент Рибери подтвердил переговоры игрока с «Локомотивом»
Агент известного французского полузащитника Франка Рибери подтвердил, что его клиент получил предложение о переходе в московский «Локомотив» и сейчас ведет переговоры с «железнодорожниками».
Обновлено вчера в 11:52