Футбол

Юрий Семин: «„Краснодар“ усилился серьезнее всех, ЦСКА стал мощнее»Спорт-Экспресс вчера в 17:35

"Краснодар", на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню "Зенит", ЦСКА. Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее.
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