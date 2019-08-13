Футбол
Юрий Семин: «„Краснодар“ усилился серьезнее всех, ЦСКА стал мощнее»Спорт-Экспресс вчера в 17:35
"Краснодар", на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню "Зенит", ЦСКА. Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:28, Вашингтон
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
Индекс опустился до 27 530,8 пункта, что является одним из худших падений как в истории Аргентины, так и в истории наблюдений.
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Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Обновлено вчера в 15:35
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Офицер турецких ВВС попросил политическое убежище в Греции
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Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Экономика
Верховный суд встал на сторону ипотечников
В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
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Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Якутии пять человек погибли в ДТП
При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье
Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Обновлено 11 августа в 10:11
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 11 августа в 01:03
Армия и оружие
Куба наладит производство военной техники с помощью РФ
По данным СМИ, на имеющуюся сумму Гавана намерена закупить у Москвы военную технику, в том числе вертолеты.
Обновлено в 01:22
Футбол
СМИ сообщили об интересе ЦСКА к нападающему «Интера»
Обновлено в 02:09
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено вчера в 20:41
Финансы
Курс доллара и евро вновь вырос
Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.
Обновлено в 00:00
Экономика
Инвесторы получат долгосрочные субсидии из бюджета
Государство сможет предоставлять субсидии из бюджета инвесторам в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на долгосрочной основе, то есть более чем на один бюджетный год.
Обновлено в 00:10
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Недвижимость
В Екатеринбурге выросла цена на квартиры-студии
Цены на квартиры-студии в Екатеринбурге за год выросли на 10 %.Специалисты сайта N1.RU посчитали, сколько стоят квартиры-студии в Екатеринбурге.
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Космос
Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
Новый российский скафандр для работы человека в открытом космосе может быть создан в течение четырех лет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Студентов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта
Российских студентов начнут отчислять из вузов по рекомендации искусственного интеллекта.
Обновлено 11 августа в 22:42
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
Блогер Илья Варламов опубликовал в своем Livejournal новый рейтинг городов России.
Обновлено в 01:01
Политика
Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в Ровненской, Волынской и Житомирской областях, передает УНИАН.
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Экономика
Средний чек жителя России при походе в магазин упал до минимума
Средний чек за поход в магазин в России за последний месяц уменьшился на 10 рублей.
Обновлено вчера в 03:33