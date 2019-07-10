Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я как тренер хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Алёна Шишкова рассталась с длинными волосами Модель избавилась от длинных волос, предпочтя им удлинённое каре с чёлкой.

Политика Украино-российский телемост проведут на российском телевидении Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.

Происшествия В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Космос В NASA успешно протестировали аппарат на «зеленом» топливе NASA успешно протестировала аппарат с названием Green Propellant Infusion Mission (GPIM), запустив пять его турбин.

Шоу-бизнес Исхудавшая Кристина Орбакайте питается из шприца Исхудавшая Кристина Орбакайте показала, как во время отпуска в Лос-Анджелесе (США) питается из шприца.

Армия и оружие Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.

Общество Добровольцы помогут туристам в историческом центре Стамбула По итогам письменных и устных испытаний было отобрано 450 добровольцев, которые до конца лета будут помогать туристам в шести самых посещаемых зонах исторического центра Стамбула.

Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

Шоу-бизнес После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.

Общество В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут В энергосистеме Армении произошла авария, отключены Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС.

Шоу-бизнес Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.

Общество В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.

Политика Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.

Политика Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора телеканала Совладельцы и партнеры грузинского телеканала «Рустави-2» не стали увольнять его гендиректора Ника Гварамию, сообщается на сайте телеканала.

Транспорт В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полеты Лондонский аэропорт Гатвик приостановил полеты из-за проблемы с системами управления воздушным движением.

Политика Кремль прокомментировал «ДТП» с кортежем Путина Утром журналист президентского пула Андрей Колесников в статье для «Коммерсанта» заявил, что после посещения УрФУ, когда кортеж Путина уже отъехал от здания вуза, к президенту «бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж».

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.