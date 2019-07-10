Футбол

Юрий Семин: Гильерме – лучший вратарь страны, он нужен «Локомотиву»Спорт день за днем 16:45

Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я как тренер хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.
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Семин: «Гилерме — это „Локомотив“, он нужен команде»

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