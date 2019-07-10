Футбол
Юрий Семин: Гильерме – лучший вратарь страны, он нужен «Локомотиву»Спорт день за днем 16:45
Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я как тренер хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.
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Семин: поговорить с Гилерме по новому контракту? У нас с руководством разные обязанности
Bookmaker-ratings.ru13:16
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Здоровье
Наркоманы в Крыму: группа риска молодеет и уходить в Сеть
Порядка пяти тысяч крымчан эпизодически употребляют наркотические и психотропные вещества без назначения врача, не имея при этом пагубного пристрастия.
Обновлено в 18:14
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Игры
Первый сюжетный эпизод The Division 2 выйдет 23 июля
Ubisoft объявила, что следующее крупное обновление для The Division 2, в состав которого войдёт дебютный сюжетный эпизод боевика («Окрестности Вашингтона: Экспедиция») выйдет 23 июля для обладателей абонемента первого года и 30 июля для всех остальных.
Обновлено в 12:48
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин ответил на личные оскорбления грузинского журналиста
Глава РФ подчеркнул, что из уважения к грузинскому народу не стал бы вводить никаких санкций в отношении Грузии из-за личного оскорбления.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Происшествия
33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву
Обновлено в 15:00
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено в 02:31
Политика
Руководитель телеканала «1+1» может сменить Кличко на посту мэра Киева
Как сообщает "КиевVласть" со ссылкой на источник в администрации президента Украины, уже в эту пятницу глава страны Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Александра Ткаченко главой Киевской городской администрации.
Обновлено в 16:48
Музыка
Слепой музыкант сыграл на горящем пианино на берегу Финского залива
В Санкт-Петербурге слепой музыкант Данила Большаков сыграл на горящем пианино, пишет 78.ru.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млн
«Локомотив» готов продать своего голкипера Маринато Гилерме этим летом «Спартаку», если получит за него € 5 млн.
Обновлено в 15:35
Футбол
«ПСЖ» оштрафовал Неймара на 375 тысяч евро
Наказанием для бразильца станет невыплата клубом ежемесячного бонуса за примерное поведение в размере 375 тысяч евро, сообщает Marca.
Обновлено в 16:30
Общество
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
Разнообразие и неоднородность Москвы может сыграть с ней злую шутку — эксперты всерьез говорят о финансовом и этническом расслоении, которое может привести к появлению самых настоящих гетто на окраинах города.
Обновлено в 17:04
Наука
Небольшой морской червь издает в океане один из самых громких звуков
Один из самых громких звуков в океане издает небольшой червь.
Обновлено в 17:33
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка российские военные спутники взяты на управление
Обновлено в 19:29
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Транспорт
Движение на Бутовской линии Московского метрополитена восстановлено
Движение поездов восстановлено на Бутовской линии московского метро после сбоя, сообщается в среду в аккаунте столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 07:28
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Экономика
Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено в 13:35
Футбол
«Фиорентина» разгромила соперника 21:0
"Фиорентина" разгромила "Валь-ди-Фасса" в товарищеском матче (21:0). "Фиалки" забили в первом тайме 8 безответных голов, а во втором - еще 13.
Обновлено в 19:00
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10