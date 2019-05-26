Футбол

Юрий Семин: «Если бы был еще один тур, мы бы не доиграли чемпионат»Матч ТВ 09:59

Локомотив — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
29′
Мануэл Фернандеш
39′
Брайан Идову
54′
58′
Ловро Бизяк
Сильвестр Игбоун
58′
Данил Круговой
Азер Алиев
62′
Каталин Карп
Оливье Тилль
77′
Сильвестр Игбоун
Федор Смолов
Станислав Магкеев
90′+1′
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после заключительного матча чемпионата России с «Уфой» (1:0). — Матч сложный был, но очень важный и ответственный. Если бы был еще один тур, мы бы не доиграли чемпионат, потому что у нас такое огромное количество травмированных игроков.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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