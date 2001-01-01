Юрий Семин: «„Енисей“ со „Спартаком“ провел очень хороший матч»Спорт-Экспресс 06:56

"Енисей" со "Спартаком" провел очень хороший матч, если бы не удаление, то еще не ясно, какой был бы результат, – сказал Семин.

Юрий Семин: «„Енисей“ со „Спартаком“ провел очень хороший матч»

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