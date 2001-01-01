Футбол

Юрий Семин: «„Енисей“ со „Спартаком“ провел очень хороший матч»Спорт-Экспресс 06:56

Локомотив — Енисей
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
33
Кверквелия
  
7
Крыховяк
  
31
Рыбус
  
59
Миранчук
  
23
Тарасов
  
8
Фарфан
  
6
Баринов
  
11
Миранчук
  
9
Смолов
  
1
Нестеренко
  
94
Данченко
  
63
Гаджибеков
  
23
Сарр
  
13
Грицаенко
  
2
Кичин
  
17
Савичев
  
7
Зотов
  
6
Торбинский
  
78
Хубулов
  
9
Соболев
  
Енисей
Расстановка 5‑4‑1
"Енисей" со "Спартаком" провел очень хороший матч, если бы не удаление, то еще не ясно, какой был бы результат, – сказал Семин.
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Подробнее о событии

Юрий Семин — о матче с «Енисеем: «Надо чаще говорить игрокам, что три очка с любой командой — это все те же три очка»

Матч ТВ07:05

Юрий Семин — о матче с «Енисеем: «Надо чаще говорить игрокам, что три очка с любой командой — это все те же три очка»

Sportbox.RU07:05

Юрий Семин: «„Енисей“ со „Спартаком“ провел очень хороший матч»

Спорт-Экспресс06:56

Сёмин: «Если бы не удаление, неизвестно, как бы „Енисей“ сыграл со „Спартаком“»

Евро-футбол.ру06:59
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