Футбол
Юрий Семин: «„Енисей“ со „Спартаком“ провел очень хороший матч»Спорт-Экспресс 06:56
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
7
Крыховяк
31
Рыбус
59
Миранчук
23
Тарасов
8
Фарфан
6
Баринов
11
Миранчук
9
Смолов
1
Нестеренко
94
Данченко
63
Гаджибеков
23
Сарр
13
Грицаенко
2
Кичин
17
Савичев
7
Зотов
6
Торбинский
78
Хубулов
9
Соболев
Енисей
Расстановка 5‑4‑1
"Енисей" со "Спартаком" провел очень хороший матч, если бы не удаление, то еще не ясно, какой был бы результат, – сказал Семин.
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