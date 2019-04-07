Семин объяснил выход Кварацхелии и Эдера в старте на матч с «Зенитом»Спорт-Экспресс 11:52

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 22-го тура премьер-лиги против "Зенита" заявил, что хавбек Хвича Кварацхелия и форвард Эдер выйдут с первых минут из-за конкуренции и ротации в составе команды.

Семин объяснил выход Кварацхелии и Эдера в старте на матч с «Зенитом»

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