Футбол

Юрий Семин: «Ближе к финишу каждая игра становится более напряженной»Матч ТВ 11:46

Локомотив — Зенит
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ против «Зенита».
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Eurosport.ru11:59

Юрий Семин: «Ближе к финишу каждая игра становится более напряженной»

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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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