Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара. Об этом руководитель музыкального коллектива написал 15 августа в публикации на своей странице в Instagram.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Футбол Караваев не исключил возможность своего перехода в «Зенит» Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит».

Шоу-бизнес Актриса Екатерина Архарова стала мамой Российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила своего первенца в возрасте 44 лет.

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Происшествия Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Общество Умер профессор, географ Юрий Симонов В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.

Финансы Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США "Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.

Экономика Медведев утвердил стратегию развития экспорта услуг до 2025 года В России утверждена стратегия развития экспорта услуг до 2025 года.

Кино В Минкультуры отобрали кинопроекты дебютантов для субсидий Всего отобрано 13 проектов начинающих кинематографистов. Очный питчинг проектов режиссеров-дебютантов 31 июля.

Армия и оружие Когда оренбуржцев перестанет пугать военная техника Всего в специальных учениях примут участие около пяти тысяч военнослужащих и до 650 единиц вооружения и военной спецтехники.

Армия и оружие Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке Россия и Китай работают над расширением своего влияния в Африке, предупредили американских законодателей генералы Пентагона.

Космос Компания Virgin Galactic показала новый космопорт Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Политика Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.

Космос ВВС США сообщили о взрыве в космосе В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.

Интернет Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация".

Футбол Ван Волфсвинкель пропустит до года из-за травмы головы Нападающий "Базеля" Рикки ван Волфсвинкель получил серьёзную травму в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов с ЛАСКом (1:2). У 30-летнего игрока диагностировано сотрясение мозга и аневризма сосудов головного мозга.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Общество В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.

Интернет Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.

Армия и оружие Сирийская армия освободила две деревни в Идлибе от террористов Сирийская армия освободила две деревни на юге провинции Идлиб, сообщил бригадный генерал, передает РИА Новости.