Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»REGNUM 07:57
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара. Об этом руководитель музыкального коллектива написал 15 августа в публикации на своей странице в Instagram.
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Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле
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Футбол
«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Лестера» Кинга
Недавно состав "Лестера" пополнил полузащитник "Сампдории" Деннис Прат.
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Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
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Футбол
Караваев не исключил возможность своего перехода в «Зенит»
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Актриса Екатерина Архарова стала мамой
Российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила своего первенца в возрасте 44 лет.
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Происшествия
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Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
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Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:18
Общество
Умер профессор, географ Юрий Симонов
В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.
Обновлено в 11:39
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
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Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Экономика
Медведев утвердил стратегию развития экспорта услуг до 2025 года
В России утверждена стратегия развития экспорта услуг до 2025 года.
Обновлено в 08:35
Кино
В Минкультуры отобрали кинопроекты дебютантов для субсидий
Всего отобрано 13 проектов начинающих кинематографистов. Очный питчинг проектов режиссеров-дебютантов 31 июля.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Когда оренбуржцев перестанет пугать военная техника
Всего в специальных учениях примут участие около пяти тысяч военнослужащих и до 650 единиц вооружения и военной спецтехники.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке
Россия и Китай работают над расширением своего влияния в Африке, предупредили американских законодателей генералы Пентагона.
Обновлено в 14:36
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено в 13:33
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Путешествия
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Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено вчера в 07:51
Игры
EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено в 07:44
Космос
ВВС США сообщили о взрыве в космосе
В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Интернет
Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации
Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация".
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В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
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Футбол
Ван Волфсвинкель пропустит до года из-за травмы головы
Нападающий "Базеля" Рикки ван Волфсвинкель получил серьёзную травму в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов с ЛАСКом (1:2). У 30-летнего игрока диагностировано сотрясение мозга и аневризма сосудов головного мозга.
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В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
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В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
Сирийская армия освободила две деревни в Идлибе от террористов
Сирийская армия освободила две деревни на юге провинции Идлиб, сообщил бригадный генерал, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:36
Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
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