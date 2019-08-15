Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»REGNUM 07:57

Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара. Об этом руководитель музыкального коллектива написал 15 августа в публикации на своей странице в Instagram.
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