Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»REGNUM 07:57
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара. Об этом руководитель музыкального коллектива написал 15 августа в публикации на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Момент столкновения A321 с птицами попал на видео
Обновлено в 03:24
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика
Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург
Президент подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург в 2020 году.
Обновлено в 11:33
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо
Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.
Обновлено в 10:33
Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Могилу звезды «Служебного романа» Людмилы Ивановой ограбили вандалы
Захоронение актрисы теперь не имеет опознавательных знаков Родственники легендарной Шурочки из знаменитой комедии "Служебный роман" Людмилы Ивановой сообщили журналистам печальную новость: с ее могилы на Пятницком кладбище Москвы пропал портрет и табличка с указанием имени.
Обновлено в 10:59
Гаджеты
Глава OnePlus подтвердил скорый выход нового флагмана компании
Помимо Пита Лау, также о скором анонсе OnePlus проболтался и американский оператор мобильной связи Sprint, сообщив, что что компания выпустит смартфон с поддержкой 5G от известного китайского производителя уже в конце этого года.
Обновлено в 09:11
Интернет
Microsoft объяснила прослушку пользователей
Как стало известно 15 августа, сторонние подрядчики Microsoft прослушивали общение пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 07:39
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму прекратила годовку, которую держала месяц.
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В центре Москвы автомобиль выехал на остановку
Обновлено в 11:05
Футбол
Проходивший просмотр в «МЮ» игрок покончил с собой из-за травм
20-летний валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за частых травм.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери
Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Музыка
Фестиваль осетинского пива пройдет в Турции
Международный национально-музыкальный фестиваль-конкурс осетинского пива "Ирон баганы" пройдет в Стамбуле (Турция) в конце августа.
Обновлено в 11:01
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге Европы
В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 21:34
Авто
В России стартовали продажи пикапа Toyota Hilux Exclusive Black
Российские дилеры Toyota начали продажи новой топовой версии пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 11:10
Здоровье
Число россиян с синдромом Дауна выросло на треть
За последние пять лет число людей с синдромом Дауна выросло в России на 30%.
Обновлено в 11:13
Политика
Петр Порошенко останется на пожизненном обеспечении государства
Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны.
Обновлено в 09:57