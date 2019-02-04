Музыка
Юрий Лоза раскритиковал песню о матке из программы Елены МалышевойАктуальные Новости 01:00
Юрий Лоза раскритиковал песню о матке, прозвучавшую в эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!». Композиция вызвала оживленную дискуссию среди пользователей, деятелей культуры и даже политиков. Лоза считает, что авторы передачи вправе сами выбирать формат.
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Если это становится нормой, мы дойдем до матки, до прямой кишки. Вы же понимаете, что если начинает прогрессировать какое-либо явление, то оно, в конце концов, должно будет дойти до абсурда. У нас в нашей стране почему-то так.
— Юрий Лоза, певецФАН вчера в 20:27
с чего всё началось
Новый выпуск «Жить здорово!» шокировал телезрителей — женщина в костюме матки спела о заболеваниях внутреннего органа. На необычный эфир отреагировали звезды шоу-бизнеса, выступив с резкой критикой в адрес программы. Свое мнение озвучил и известный музыкант.StarHit.ruвчера в 12:00
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