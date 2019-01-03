Музыка
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
РИА Новостивчера в 20:11
Оценить
с чего всё началось
Немногие смогли удовлетвориться шутками Елены Малышевой, сентенциями Ольги Бузовой и зрелищем жующих салат «Оливье» соведущих праздничных шоу. А новый продукт Первого канала, передачу «Голубой Ургант», призванную стать пародией на знаменитый «Голубой огонёк», телезрители и вовсе назвали «зашкваром».News.ruвчера в 11:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Обновлено в 04:25
Политика
Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив
Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Спасатели МЧС завершили разбор завалов в Магнитогорске
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что его подчиненные завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда в Магнитогорске.
Обновлено в 09:43
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья
Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 08:53
Происшествия
На месте завалов дома в Магнитогорске спасли кошку и собаку
Уже после завершения поисково-спасательных работ на месте обрушения части дома в Магнитогорске спасатели обнаружили живых кошку и собаку, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна.
Обновлено в 10:55
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
Акции компании Apple снизились более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи со снижением объемов сбыта смартфонов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:40
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
УПЦ запретят служить в Киево-Печерской лавре
В администрации президента Украины дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.
Обновлено в 08:41
Финансы
Биржевой курс доллара упал ниже 69 рублей
Два предыдущих года рубль к доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%).
Обновлено в 04:32
Происшествия
Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко
Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 01:38
Гаджеты
Xiaomi превратит смартфон Redmi в отдельный бренд
Компания Xiaomi заявила, что смартфон Redmi превратится в отдельный бренд. Первый гаджет будет представлен уже в средине января 2019 года.
Обновлено в 02:39
Экономика
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено в 10:59
Происшествия
«Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными
У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Обновлено в 03:10
Политика
В Германии предостерегли Запад от войны с Россией
Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19
Спорт
Комиссия WADA попросила признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено вчера в 21:52
Культура
Скончалась заслуженная артистка России Райна Праудина
Заслуженная артистка России Райна Праудина скончалась на 84-м году жизни. Об этом заявили в пресс-службе театра «У Никитских ворот».
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»
В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Спорт
Бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту умерла в 37 лет
Обновлено в 10:22
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Перми из-за манекена с лицом Путина возбуждено уголовное дело
В Перми против активиста местного штаба Навального Александра Шабарчина и еще двух человек возбуждено уголовное дело из-за инсталляции с куклой с лицом Путина.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
ОС Fuchsia от Google будет поддерживать Android-приложения
Операционная система Fuchsia от Google, разработка которой длится уже несколько лет, будет поддерживать Android-приложения через среду выполнения программ Android Runtime, пишет ресурс 9to5google.Некоторые источники полагают, что Fuchsia OS создается Google для замены Android.
Обновлено в 07:17
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Политика
Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине
Действующий глава украинского государства Петр Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине, следует из данных опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена частично признали вину
Обновлено в 03:29
Авто
Эксперты назвали самые популярные машины с АКПП
Обновлено в 04:15