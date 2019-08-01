Футбол
Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»LiveSport.ru 11:21
На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором». На данный момент футболист находится в списке свободных агентов. По данным источника, все вопросы с агентом Лодыгина урегулированы.
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