Футбол

Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»LiveSport.ru вчера в 11:21

На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором». На данный момент футболист находится в списке свободных агентов. По данным источника, все вопросы с агентом Лодыгина урегулированы.
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