Футбол

Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»LiveSport.ru 11:21

На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором». На данный момент футболист находится в списке свободных агентов. По данным источника, все вопросы с агентом Лодыгина урегулированы.
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Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором»

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Лодыгин подпишет двухлетний контракт с «Газиантепспором»

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Источник: Юрий Лодыгин подпишет контракт с Газиантеп

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СМИ: Лодыгин продолжит карьеру в чемпионате Турции

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Sportbox.RU10:15

Лодыгин подпишет двухлетний контракт с «Газиантепспором»

Чемпионат10:14

Источник: Лодыгин подпишет контракт с клубом из Турции

Спорт-Экспресс10:25
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