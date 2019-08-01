Футбол
Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»LiveSport.ru 11:21
На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором». На данный момент футболист находится в списке свободных агентов. По данным источника, все вопросы с агентом Лодыгина урегулированы.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
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«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
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Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний
Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
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Ефремов записал видеообращение к главе МВД
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Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга
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Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США
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ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
В британской армии появится подразделение по кибербезопасности
Британская армия создает подразделение по борьбе с киберугрозами, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление командующего действующей армией генерал-лейтенанта Айвена Джонса.
Обновлено в 07:41
Авто
Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей
Обновлено в 07:37
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АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
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Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Израиль обстрелял сирийскую часть Голанских высот
Израильские военные ударили ракетами по району Телль-Брейка на территории сирийских Голанских высот, сообщают информагентства.
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Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
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Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
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Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
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Селена Гомес оборвала общение с подругой, отдавшей ей свою почку
Донором почки для Гомес стала её давняя подруга, актриса Франсия Райса.
Обновлено в 05:36
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Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Поговаривают, что Константин Богомолов и Ксения Собчак начали демонстрировать отношения на фоне слухов о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Обновлено в 12:26
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21