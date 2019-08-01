Футбол

Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»LiveSport.ru 11:21

На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором». На данный момент футболист находится в списке свободных агентов. По данным источника, все вопросы с агентом Лодыгина урегулированы.
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Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором»

Sport.ru11:59

Лодыгин подпишет двухлетний контракт с «Газиантепспором»

Чемпионат10:14

Источник: Лодыгин подпишет контракт с клубом из Турции

Спорт-Экспресс10:25

СМИ: Лодыгин продолжит карьеру в чемпионате Турции

Sportbox.RU10:15

СМИ: Лодыгин продолжит карьеру в чемпионате Турции

Матч ТВ10:15

Лодыгин подпишет двухлетний контракт с «Газиантепспором»

Sport24.ru08:23

Лодыгин подпишет с турецким «Газиантепспором» контракт на 2 года

Sports.ru08:52
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