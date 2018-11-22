Футбол

Юрий Лодыгин получил травму и выбыл из строя до конца года
РИА Новости
08:01

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин выбыл из строя до конца года из-за травмы, сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба. Лодыгин травмировался на одной из тренировок при подготовке к матчу 15-го тура чемпионата России с "Ростовом", который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье.
РИА Новости08:01

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Вратарь «Зенита» Лодыгин получил травму и выбыл до конца года

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Вратарь «Зенита» Лодыгин получил травму и выбыл до конца года

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Вратарь «Зенита» Лодыгин из-за травмы выбыл до конца года

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Лодыгин выбыл до конца года из-за травмы

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Лодыгин выбыл до конца года из-за травмы

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Лодыгин получил травму и выбыл из строя до конца года

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Лодыгин получил травму на тренировке «Зенита» и не сыграет до конца года

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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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