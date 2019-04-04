Футбол
Юрий Лодыгин: Ни на кого в «Зените» зла не держуПетербургский дневник 10:04
Бывший голкипер петербургского «Зенита», который перешел на правах аренды в греческий «Олимпиакос», рассказал о том, с какими тренерами в Петербурге ему работалось комфортнее всего и почему он решил сменить клуб.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Политика
В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Кей Бейли Хатчисон ранее заявила, что НАТО собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и расширить масштабы воздушной разведки в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 08:15
Футбол
«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ
Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го.
Обновлено в 09:15
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Футбол
Зинченко выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко травмировался во время матча 33-го тура АПЛ против «Кардиффа» (2:0). 22-летний украинец покинул поле уже на 18-й минуте.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине
Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Лейтенант получил условный срок за избиение солдат
В Петербурге 224 гарнизонный военный суд вынес приговор лейтенанту, который оказался на скамье подсудимых за избиение солдат.
Обновлено в 10:56
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Хоккей
Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах «Салавата Юлаева» и «Авангарда»
Бывший хоккейный судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд подтвердил информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 11:27
Политика
Президент Эстонии считает русский язык угрозой
Эстонский лидер Керсти Кальюлайд считает, что присутствие русского языка в системе школьного образования представляет угрозу.
Обновлено в 11:12
Общество
Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников
В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
Обновлено в 04:35
Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Авто
Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz
В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга устроили акцию протеста
Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга устроили акцию протеста в перерыве на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге, сообщает «Бумага».
Обновлено в 11:03
Авто
Volvo сообщил цену на универсал V60 Cross Country
Новинка предлагается в комплектации Plus с бензиновым двигателем T5 мощностью в 250 л.с. Цены стартуют с отметки в 3 069 000 рублей, сообщает Volvo Car Russia.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Политика
Парламент Великобритании одобрил закон об отсрочке Brexit
Как писал «Профиль», 3 апреля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС откажется предоставить очередную отсрочку по выходу Великобритании из состава объединения, если британский парламент не одобрит соглашение к 12 апреля.
Обновлено в 01:24
Политика
Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Политика
На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко
Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.
Обновлено в 10:54
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.
Обновлено в 03:18
Общество
Росстат разъяснил данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат разъяснил итоги своего исследования об уровне жизни россиян, а также объяснил, почему его данным можно доверять.
Обновлено в 01:04