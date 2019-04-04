Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея РогозинаРБК 12:55
Источник ТАСС в авиационной отрасли сообщал, что Рогозин уходит и с поста генерального директора ПАО «Ил» и вице-президента ОАК. О возможной отставке Рогозина с поста главы ПАО «Ил» сообщалось еще летом прошлого года. Тогда же место Рогозина прочили именно Грудинину.
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Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
Обновлено в 18:02
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Хоккей
Наместников считает, что расширил свой игровой потенциал
Наместников отметил, что стал более разносторонним игроком и по большей степени расширил свой игровой потенциал.
Обновлено в 15:46
Здоровье
Сергей Собянин: В Сколково появится реабилитационный центр
Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля принял участие в церемонии подписания соглашения об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково.
Обновлено в 11:37
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
Обновлено в 20:05
Энергетика
Ключевые активы New Stream может получить азербайджанская SOCAR
Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова — Антипинского НПЗ, рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 18:40
Происшествия
В Амурской области задержан руководитель регионального Росреестра
В Амурской области по подозрению в получении взятки задержан руководитель регионального управления Росреестра.
Обновлено в 19:58
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии
Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.
Обновлено в 18:40
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Общество
Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность
"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею
Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено в 19:24
Экономика
FT: UniCredit готовит предложение о покупке доли в Commerzbank
Итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке доли в немецком банке Commerzbank, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 04:47
Технологии
«Яндекс.Такси» собирается запустить сервис грузоперевозок
Сервис «Яндекс.Такси» намеревается запустить новый сервис грузоперевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы.
Обновлено в 19:47
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Футбол
Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил травму во время домашнего матча 33-го тура Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0). 22-летний футболист был вынужден покинуть после уже на 18-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра.
Обновлено в 03:04