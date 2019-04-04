Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея РогозинаРБК вчера в 12:55

Источник ТАСС в авиационной отрасли сообщал, что Рогозин уходит и с поста генерального директора ПАО «Ил» и вице-президента ОАК. О возможной отставке Рогозина с поста главы ПАО «Ил» сообщалось еще летом прошлого года. Тогда же место Рогозина прочили именно Грудинину.
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