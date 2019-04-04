Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея РогозинаРБК вчера в 12:55
Источник ТАСС в авиационной отрасли сообщал, что Рогозин уходит и с поста генерального директора ПАО «Ил» и вице-президента ОАК. О возможной отставке Рогозина с поста главы ПАО «Ил» сообщалось еще летом прошлого года. Тогда же место Рогозина прочили именно Грудинину.
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Армия и оружие
На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы
Обновлено в 00:43
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено 03 апреля в 03:48
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено вчера в 12:00
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать своего ребенка после родов
Супруга принца Гарри не намерена показывать своего ребёнка после родов. Широкая общественность сможет увидеть его позднее.
Обновлено в 01:02
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Южнокорейские депутаты на следующей неделе посетят территории России и Китая, граничащие с КНДР
Одиннадцать законодателей из правящей и оппозиционной партий Республики Корея во главе с Ли Ин Юнгом, возглавляющим комитет, отправятся в Россию и Китай с воскресенья по четверг.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей
Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети
Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.
Обновлено в 00:52
Технологии
«Яндекс.Такси» запустит сервис грузоперевозок
Новый сервис предоставит возможность заказать грузоперевозки по двум тарифам. Также можно будет использовать услугу грузчика.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Южной Корее объявлен режим ЧС в связи с пожаром
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Минздрав предлагает наказывать за призывы к отказу от прививок
Под призывами, за которые планируется наказывать, подразумевается "обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации".
Обновлено в 01:30
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции
После матчей игрового дня 5 апреля стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли от Западной конфренции НХЛ.
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Генпрокуратура создает главк для надзора за расследованием важных дел
В Генпрокуратуре России создается новое главное управление — главк будет заниматься надзором за следствием по особо важным делам.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Два грузовика столкнулись на МКАД
«На 27-м километре МКАД столкнулись два грузовых автомобиля, один человек пострадал», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено в 00:51
Энергетика
«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group
Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые показала лицо отца своего ребенка
Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
Обновлено в 01:00