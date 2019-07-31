Российский специалист Юрий Газзаев войдет в тренерский штаб красноярского «Енисея». Как сообщила клубная пресс-служба, 58-летний специалист будет работать в клубе ФНЛ в качестве тренера-консультанта.⠀Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».

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