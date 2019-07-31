Футбол
Юрий Газзаев стал тренером-консультантом «Енисея»Sport24.ru 00:37
Российский специалист Юрий Газзаев войдет в тренерский штаб красноярского «Енисея». Как сообщила клубная пресс-служба, 58-летний специалист будет работать в клубе ФНЛ в качестве тренера-консультанта.⠀Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Обновлено в 04:45
Политика
Торговые переговоры между КНР и США в Шанхае завершились раньше срока
Последний официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:22
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
В США срочно представили аналог «Авангарда»
Обновлено в 07:59
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале
Обновлено в 08:16
Политика
Лавров заявил об усилении практической кооперации России и АСЕАН
«Уплотняется практическая кооперация между Россией и АСЕАН — открываются новые перспективные направления, успешно реализуются совместные взаимовыгодные проекты», — добавил Лавров.
Обновлено в 07:57
Политика
Россияне выбрали сильнейший в мире флот
Выяснилось, что граждане (67%) уверены в силе флота своей страны. На второе место 40% россиян поставило флот Соединенных Штатов.
Обновлено в 07:33
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Роспотребнадзоре по Дагестану проходят обыски
По данным «ЧК», обыски связаны с возбуждением уголовного дела Следственным управлением СКР по РД в отношении начальника отдела организации надзора и обеспечения деятельности Роспотребнадзора РД Зулейхат Бархуевой и руководителя ФБУЗ Центра эпидемиологии Мугутина Керимова.
Обновлено в 07:43
Энергетика
Названа дата запуска «Северного потока-2»
Обновлено в 08:10
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве
Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения бывшему руководителю компании Audi Руперту Штадлеру и еще трем фигурантам дела о «дизельном скандале», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:20
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:49
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:56
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Футбол
Гжегош Крыховяк: «Еще не думал о российском паспорте»
Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк на русском языке ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Мали террористы атаковали российский вертолет
Боевики провели атаку на аэропорт в малийском городе Гао. Под обстрел попала винтокрылая машина, принадлежащая авиакомпании Utair.
Обновлено в 06:02
Общество
Леонардо Ди Каприо разместил пост о пожарах в Сибири
Голливудский актер и защитник природы обратил внимание на проблему пожаров в Сибири, Аляске и Гренландии.
Обновлено в 06:01
Космос
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура
Сегодня в 15.10 с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12".
Обновлено в 08:26
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46