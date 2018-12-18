Футбол

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера «Спартака»
ГТРК Алания
вчера в 07:36

Юрий Газзаев ушел с поста главного тренера и генерального директора владикавказского «Спартака». Как сообщил министр спорта республики Владимир Габулов, решение специалиста продиктовано семейными обстоятельствами. Юрий Газзаев возглавил «Спартак» в январе этого года.
ГТРК Аланиявчера в 07:36

Подробнее о событии

Ю. Газзаев покинул «Спартак-Владикавказ»

Чемпионат02:46

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера и гендиректора владикавказского «Спартака»

Спорт-Экспресс01:29

Юрий Газзаев покинул владикавказский «Спартак». Его может сменить Гогниев

Sports.ru02:56

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера «Спартак-Владикавказ»

Регион onlineвчера в 11:05

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера и гендиректора владикавказского «Спартака»

Советский спортвчера в 08:00

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера «Спартака»

ГТРК Аланиявчера в 07:36

Габулов: в ближайшее время определим круг кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Основа информационный сайтвчера в 08:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Футбол

Мамаев попросил суд встретить Новый год с семьёй

5 декабря срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года.
Обновлено в 04:17
Футбол

Митрович признан лучшим футболистом года в Сербии

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович признан лучшим футболистом 2018 года в Сербии.
Обновлено в 02:18
Футбол

«Манчестер Сити» проявляет интерес к Иско

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении полузащитника "Реала" Иско, информирует AS.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

Парфенов хочет видеть в «Урале» Кокорина с Мамаевым

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что готов принять в команде арестованных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

Жорже Мендеш: «Роналду хотел перейти в „Ювентус“ еще в январе»

Напомним, что Роналду перебрался в «Ювентус» в июле 2018 года за 100 миллионов евро.
Обновлено в 00:26
Футбол

Зюле: «Бавария» пройдёт «Ливерпуль»

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:30
Футбол

Андрей Федун приехал на совет директоров «Спартака»

Во вторник на совете директоров будут заслушаны отчеты тренеров основной команды, «Спартака-2» и «молодежки».
Обновлено в 03:35
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

Выступающее во втором дивизионе московское "Торпедо" проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским "Шеффилдом".
Обновлено вчера в 19:50
Футбол

Айртон: «Посвящу всего себя защите цветов „Спартака“»

Новый защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол

«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью

Обновлено вчера в 16:49
Футбол

Смолов пошутил про «Спартак» и ЦСКА в передаче «Потрогай это»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов и полузащитник Тарас Михалик приняли участие в программе «Потрогай это» на клубном канале в YouTube.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол

Немецкий футбольный клуб испугался морозов в Краснодаре и оконфузился

Леверкузенский «Байер» отреагировал в Twitter-аккаунте на результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где немецкой команде предстоит встретиться с российским клубом «Краснодар».
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

Уилшир получил очередную травму. Он выбыл на пять недель

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер получил травму. Англичанин повредил голеностоп.
Обновлено в 01:12
Футбол

Гол Сапаты принёс «Аталанте» победу в матче с «Лацио» в Серии А

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала римский «Лацио».
Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона

Поначалу врачам показалось, что травма не носит серьёзного характера, однако позже стало ясно, что Вернблум выбыл из строя надолго.
Обновлено в 04:11
ещё по теме
Юрий Фарзунович Газзаев
Футболист
Советский и российский футболист и тренер. Выступал на позициях полузащитника и нападающего. Мастер спорта СССР с 1990 года. Главный тренер и генеральный директор владикавказского ФК "«Спартак».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное