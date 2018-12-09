Футбол

Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
Еженедельник Футбол
вчера в 12:38

Краснодар — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
14′
Оливье Тилль
Иван Игнатьев
26′
46′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Урош Спаич
50′
61′
Ловро Бизяк
64′
Каталин Карп
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
67′
Кристиан Куэва
Кристиан Рамирес
67′
69′
Каталин Карп
Иван Пауревич
Виктор Классон
Даниил Уткин
82′
84′
Веролюб Салатич
87′
Сильвестр Игбоун
Юрий Газинский стал вторым игроком в истории «черно-зеленых», который достиг отметки в 200 матчей за клуб, и уступает по этому показателю лишь рекордсмену «Краснодара» Жоаозиньо (217 игр). В этих матчах Газинский забил 9 голов и отдал 20 результативных передач.
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