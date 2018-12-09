Футбол

Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
Еженедельник Футбол
12:38

Краснодар — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
14′
Оливье Тилль
Иван Игнатьев
26′
46′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Урош Спаич
50′
61′
Ловро Бизяк
64′
Каталин Карп
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
67′
Кристиан Куэва
Кристиан Рамирес
67′
69′
Каталин Карп
Иван Пауревич
Виктор Классон
Даниил Уткин
82′
84′
Веролюб Салатич
87′
Сильвестр Игбоун
Юрий Газинский стал вторым игроком в истории «черно-зеленых», который достиг отметки в 200 матчей за клуб, и уступает по этому показателю лишь рекордсмену «Краснодара» Жоаозиньо (217 игр). В этих матчах Газинский забил 9 голов и отдал 20 результативных передач.
Еженедельник Футбол12:38

Подробнее о событии

Газинский стал вторым игроком в истории «Краснодара», проведшим 200 матчей за клуб

Sportbox.RU12:21

Газинский стал вторым игроком в истории «Краснодара», проведшим 200 матчей за клуб

Матч ТВ12:21

Газинский - второй игрок в истории «Краснодара», который провел за клуб 200 матчей

Газета.Ru12:17

Газинский – о матче с «Уфой»: «Краснодар» наступает на одни и те же грабли

Чемпионат12:52

Юрий Газинский: «Рад, что нахожусь здесь, в „Краснодаре“»

Спорт-Экспресс12:04

Газинский провел 200-й матч за «Краснодар». Он второй в истории клуба по этому показателю

Sports.ru11:12

Газинский стал вторым футболистом, сыгравшим 200 матчей за «Краснодар»

Sport24.ru10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Футбол

«Зенит» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

Обновлено в 13:58
Футбол

«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас

В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира.
Обновлено в 13:48
Футбол

«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
Обновлено в 13:40
Футбол

Гол Бэйла принес «Реалу» победу над «Уэской»

Обновлено в 13:38
Футбол

«Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону» в 16-м туре АПЛ

После 16 туров АПЛ Вулверхэмптон занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Ньюкасл с 13 баллами идет 15-м.
Обновлено в 13:37
Футбол

ФК «Динамо» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» с большим отрывом обыграл команду из Екатеринбурга «Урал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, игра завершилась со счетом 4:0, сообщает в воскресенье Газета.ru.
Обновлено в 12:58
Футбол

«Боруссия» обыграла «Штутгарт» в Менхенгладбахе

Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Штутгарт» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 13:59
Футбол

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

Обновлено в 14:00
Футбол

«Челси» расследует эпизод с выкриками фаната в адрес Стерлинга

"Челси" планирует расследовать эпизод с выкриками фаната в адрес вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в субботнем матче, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:50
Футбол

Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

«Аталанта» в гостях обыграла «Удинезе» в матче 15-го тура серии А. У проигравших отличился Кевин Лазанья.
Обновлено в 11:20
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком в ноябре

Болельщики московского «Локомотива» определили лучшего игрока в составе своей команды по итогам ноября.
Обновлено в 09:36
Футбол

«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте», команды забили 8 голов

«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте» в матче чемпионата Испании, пропустив в добавленное время.
Обновлено в 08:36
Футбол

Ибрагимович уверен, что Перес «купил» Модричу золотой мяч

Известный шведский футболист Златан Ибрагимович намекнул изданию Fox Sports, что это именно президент «Реала» Флорентино Перес боролся с Месси за золотые мячи, а Роналду и Модрич тут лишь ролевые звенья.
Обновлено в 10:04
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Счет 3:0 к перерыву отражал расклад на поле»

Понемногу забрали себе контроль и создали достаточно моментов для победы. Счет 3:0 в первом тайме хорошо отражает расклад.
Обновлено в 11:47
Футбол

Семак – о трансферах: "Иногда в прессе встречается такая чушь..."

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче 17-го тура премьер-лиги от "Рубина" (1:2) отметил, что информация о возможном уходе из команды Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса не соответствует действительности, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 13:50
ещё по теме
Юрий Александрович Газинский
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное