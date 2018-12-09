Футбол

Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
Еженедельник Футбол
12:38

Краснодар — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
14′
Оливье Тилль
Иван Игнатьев
26′
46′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Урош Спаич
50′
61′
Ловро Бизяк
64′
Каталин Карп
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
67′
Кристиан Куэва
Кристиан Рамирес
67′
69′
Каталин Карп
Иван Пауревич
Виктор Классон
Даниил Уткин
82′
84′
Веролюб Салатич
87′
Сильвестр Игбоун
Юрий Газинский стал вторым игроком в истории «черно-зеленых», который достиг отметки в 200 матчей за клуб, и уступает по этому показателю лишь рекордсмену «Краснодара» Жоаозиньо (217 игр). В этих матчах Газинский забил 9 голов и отдал 20 результативных передач.
Еженедельник Футбол12:38

Подробнее о событии

Газинский стал вторым игроком в истории «Краснодара», проведшим 200 матчей за клуб

Sportbox.RU12:21

Газинский стал вторым игроком в истории «Краснодара», проведшим 200 матчей за клуб

Матч ТВ12:21

Газинский - второй игрок в истории «Краснодара», который провел за клуб 200 матчей

Газета.Ru12:17

Газинский – о матче с «Уфой»: «Краснодар» наступает на одни и те же грабли

Чемпионат12:52

Юрий Газинский: «Рад, что нахожусь здесь, в „Краснодаре“»

Спорт-Экспресс12:04

Газинский провел 200-й матч за «Краснодар». Он второй в истории клуба по этому показателю

Sports.ru11:12

Газинский стал вторым футболистом, сыгравшим 200 матчей за «Краснодар»

Sport24.ru10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Футбол

«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»

Обновлено в 15:31
Футбол

«Реал» перед матчем с ЦСКА с трудом обыграл аутсайдера чемпионата

Обновлено в 15:03
Футбол

«Боруссия» обыграла «Штутгарт» в Менхенгладбахе

Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Штутгарт» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 14:35
Футбол

«Дженоа» сыграл вничью со СПАЛ, Кришито был удален на 11-й минуте

«Дженоа» на своем поле сыграл вничью со СПАЛ в 15-м туре серии А. Счет в игре на 15-й минуте открыл форвард гостей Андреа Петанья.
Обновлено в 15:19
Футбол

Мусаев: «Ари не сыграет с „Севильей“, для него год закончен»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что форвард Ари не поможет команде в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с «Севильей».
Обновлено в 15:06
Футбол

«Динамо» с крупным счетом обыграло «Урал»

Обновлено в 12:58
Футбол

«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте.
Обновлено в 13:37
Футбол

«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
Обновлено в 13:40
Футбол

Cтали известны составы команд на матч финала Кубка Либертадорес

Тренерские штабы "Ривер Плейт" и "Боки Хуниорс" определились со стартовыми составами на ответный матч финала Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Футбол

Азар считает «Сити» лучшей командой английской премьер-лиги

Полузащитник "Челси" Эден Азар после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в матче чемпионата Англии отметил, что команда соперника по-прежнему самая лучшая в лиге.
Обновлено в 15:26
Футбол

Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Ивановича и Паредеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе из команды защитника Бранислава Ивановича и полузащитника Леандро Паредеса.
Обновлено в 14:28
Футбол

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

Обновлено в 14:27
Футбол

Месси купил самолет за 15 миллионов долларов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси приобрел самолет за 15 миллионов долларов для перемещений между Аргентиной и Испанией.
Обновлено в 15:27
Футбол

Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

Завершились три матча 15-го тура Серии А. В одном из них «Удинезе» принимал «Аталанту» и потерпел поражение со счетом 1:3. В составе команды из Бергамо хет-трик оформил колумбийский нападающий Дуван Сапата.
Обновлено в 11:20
Футбол

«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте», команды забили 8 голов

«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте» в матче чемпионата Испании, пропустив в добавленное время.
Обновлено в 08:36
ещё по теме
Юрий Александрович Газинский
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное