Футбол
Футболист сборной России Газинский перенес операцию на плечеPravda.Ru вчера в 11:20
Газинский получил травму в контрольном матче с "Чертаново", который Россия выиграла со счетом 6:0. По словам главного тренера Станислава Черчесова, футболист может вылететь из-за травмы на четыре месяца. Сегодня сборная России провела тренировку на стадионе в Саранске.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В ЛДПР предложили запретить частные дорожные камеры
Депутаты от ЛДПР планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете частных комплексов видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
Гоночный КамАЗ столкнулся с легковушкой в Петербурге
Грузовик, с виду напоминающий раллийный КамАЗ, поворачивал направо на перекрестке и столкнулся с автомобилем Volvo, который пытался проскочить на полосу.
Обновлено в 01:58
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Анна Седокова позировала голой для фотосессии
Анна Седокова не стесняется демонстрировать фигуру в социальных сетях, хотя многие ругают ее за откровенные снимки.
Обновлено вчера в 12:40
Баскетбол
«Торонто» упрочил преимущество в серии с «Голден Стэйт»
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Торонто", который будет хозяином площадки в следующей встрече 10 июня.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Задержан восьмой фигурант по делу об убийстве экс-бойца ГРУ
Официальное сообщение о задержании 8-го участника массовой драки, закончившейся убийством бывшего военнослужащего ГРУ Никиты Белянкина, появилось на официальном сайте Следственного Комитета.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
На юго-востоке Москвы почти в семь раз был превышен уровень сероводорода
В ночь на 8 июня датчики «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировали почти семикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.
Обновлено в 01:48
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 06 июня в 18:15
Кино
Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Самолёту авиакомпании UTair потребовалась перезагрузка системы в аэропорту Красноярска
Пассажиров были вынуждены вернуть из самолёта в терминал, оборудование на борту перезагрузили.
Обновлено в 01:21
Наука
75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков
Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.
Обновлено в 01:53
Баскетбол
ЦСКА второй раз подряд обыграл «Химки» в финале Единой лиги ВТБ
ЦСКА вновь одержал победу над «Химками» в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных
В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
В России предложили запретить бордели с секс-роботами
Обновлено в 01:51
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 09:50
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Закрывать шоу после скандала с результатами в финале шестого сезона конкурса канал не планирует, заверил Эрнст.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом
Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено вчера в 02:40
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16