Футбол
Юрий Газинский перенес операциюВечерний курьер 12:04
Полузащитник клуба «Краснодар» и сборной России успешно перенес операцию, которая была проведена на правом плече. Травму Юрий Газинский получил во время контрольного матча с командой «Чертаново», которая проходила третьего июня. Напомним, что встреча завершилась победой сборной России со счетом 6:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество
РЭО и «РТ-Инвест» создадут совместного оператора фандоматов
Российский экологический оператор (РЭО) и компания "РТ-Инвест" (входит в корпорацию "Ростех") создадут совместного оператора фандоматов - аппаратов по приему использованной тары.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Гаджеты
Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона»
Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Петербуржцы наградили аплодисментами спасшего ребенка пожарного
В Петербурге сотрудник МЧС спас плачущего ребенка из квартиры на 11-м этаже и сорвал аплодисменты местных жителей.
Обновлено в 15:46
Общество
И ещё построят сад
В рамках национального проекта «Демография» в Ненецком округе дошкольные учреждения планируется построить в Неси, Нельмином Носе и микрорайоне «Городецкий» Нарьян-Мара.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Москве прошла акция журналистов в поддержку Ивана Голунова
В Москве у главного управления МВД прошла акция в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 14:22
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
В последние годы ученые раскрыли множество негативных черт западной диеты, для которой характерно в себе большое количество калорий и жирной пищи.
Обновлено в 19:00
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования в адрес России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые главой «Нафтогаза» Алексеем Коболевым требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 19:16
Авто
«АвтоВАЗ» отказался от универсала Lada Vesta SW Sport
Ранее уже сообщалось, что в российской компании готовят новый Lada Vesta SW Sport, но о сроках его выхода информации не было.
Обновлено в 15:49
Общество
Метро планирует ввести систему распознавания лиц: отказ от анонимности
В московском метро продолжается эксперимент по внедрению системы распознавания лиц.
Обновлено в 14:28
Спорт
Японский фигурист Уно проведет летний сбор под руководством Тутберидзе
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане японец Сёма Уно проведет летний тренировочный сбор под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено в 16:29
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге
Обновлено в 12:40
Футбол
Чехия обыграла Болгарию, а Черногория сыграла вничью с Косово
В параллельном матче сборная Черногории сыграла вничью с Косово (1:1). У обеих команд по два очка, но черногорцы провели три матча, а Косово – два.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
Брэд Питт выбивал развод у Анджелины Джоли
Брэд Питт с боем получал развод у Анджелины Джоли. Он ей поставил ультиматум, после того, как она долгое время динамила его в этом вопросе.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
В ДНР заявили об обесточивании села в Донбассе из-за обстрелов ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в Донбассе было обесточено село Васильевка из-за обстрелов ВСУ.
Обновлено в 18:15
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено в 11:34
Здоровье
Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе клеща
Врач-инфекционист Елена Нурмухаметова рассказала о самых распространенных ошибках, совершаемых людьми, которых укусил клещ.
Обновлено в 14:47
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41