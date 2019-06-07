Футбол

Юрий Газинский перенес операциюВечерний курьер 12:04

Полузащитник клуба «Краснодар» и сборной России успешно перенес операцию, которая была проведена на правом плече. Травму Юрий Газинский получил во время контрольного матча с командой «Чертаново», которая проходила третьего июня. Напомним, что встреча завершилась победой сборной России со счетом 6:0.
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Газинский перенес операцию на плече

Советский спорт10:21

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Чемпионат10:54

Черчесов рассказал о сроках восстановления Газинского

Sport.ru07:59

Газинский перенес операцию

Матч ТВ10:12

Газинский перенес операцию на плече

Sport24.ru10:12

Газинский перенес операцию на плече

Спорт-Экспресс10:01

Газинский перенес операцию по поводу травмы плеча

РИА Новости10:20
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
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