Футбол
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после победы над "Акхисаром" (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что проблемы в пропущенных голах в свои ворота он не видит, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Спорт-Экспресс16:47
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