Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский не чувствует принципиальности в игре третьего тура РПЛ против «Сочи».

Юрий Газинский: «Не чувствую принципиальности в игре против „Сочи“»

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