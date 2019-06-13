Футбол
Юрий Дюпин: «Мечтал оказаться в „Рубине“»Спорт-Экспресс 10:58
Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев.
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Юрий Дюпин — качественный вратарь, который хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильнейших качеств — игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии.
— Роман Шаронов, российский футболистГазета.Ru 10:54
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