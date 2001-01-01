Футбол

Юрий Дюпин: «Еще сыграем с Кокориным. Может быть, в одной команде»Спорт-Экспресс 02:00

Как "Анжи" побеждает тех, кто в него не верит Не собираюсь плакаться по поводу задержек зарплаты – В итоге вы остались в "Анжи", где, по словам главного тренера, игроки уже 8 месяцев не получают зарплату.
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Юрий Дюпин: «Еще сыграем с Кокориным. Может быть, в одной команде»

Спорт-Экспресс02:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Хоккей

Кучерова дисквалифицировали на один матч Кубка Стэнли

Как сообщается на сайте лиги, нападающий получил дисквалификацию во втором матче серии против «Тампы» (5:1). В третьем периоде за пять минут до окончания матча он толкнул на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваару.
Обновлено вчера в 18:01
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Игры

Continental предлагает геймерам проверить игровые навыки на реальной дороге

Производитель автошин немецкая компания Continental предложила людям проверить навыки, полученные в игре, на реальной трассе.
Обновлено в 01:25
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Автоспорт

Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено 12 апреля в 00:55
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено вчера в 18:39
Гаджеты

4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше

Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Авто

Для чего нужен шарик под лобовым стеклом

Поговаривают, что на автомобильных форумах даже разворачивались баталии на тему предназначения сего таинственного предмета.
Обновлено 12 апреля в 18:51
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Политика

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и бросил вызов Нурмагомедову

Американский боец Дастин Порье в рамках турнира UFC 236 победил соотечественника Макса Холлоуэя в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Виталия Милонова избили в Петербурге

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге. Об этом сообщает портал «78.ru». Отмечается, что инцидент произошел на штрафстоянке.
Обновлено в 03:52
Интернет

Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook

Утечка информации происходила с 1 января по 28 марта Корпорация Microsoft сообщила о взломе почтового клиента Outlook, пишет TechCrunch.
Обновлено вчера в 20:23
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Visa увеличила предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Отмечается, что теперь банки, выпускающие карты Visa, смогут не запрашивать ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам данной платёжной системы на сумму до 3 тыс. рублей, хотя ранее лимит составлял 1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 05:11
Политика

Трамп поддержал идею нового саммита с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести новый саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 00:19
Космос

Прошедшие испытания на МКС часы Omega проданы на аукционе за €52 тыс

Обновлено вчера в 04:13
Футбол

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1

Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Приходится считаться: Американский генерал сожалеет о ядерном оружии России

Украинское информагентство УНИАН, входящее в медиахолдинг Коломойского, опубликовало интервью американского генерала Рональда Мангума, которое тот дал «представителю Фонда „Свободная Россия“ (организация, созданная российскими эмигрантами в США) на Южном Кавказе» Егору Куроптеву.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено вчера в 10:31
Гаджеты

Опасный Android-вирус теперь угрожает безопасности iPhone

Опасный Android-вирус теперь угрожает безопасности iPhone.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

Обновлено в 01:12
Авто

Составлен топ-5 самых необычных автомобилей

Эксперты составили рейтинг самых неординарных автомобилей, которые официально были внесены в книгу рекордов Гиннеса.
Обновлено в 02:56
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
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Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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