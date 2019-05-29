Политика
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиацииКоммерсантъ 05:52
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
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Футбол
«Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца
По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
Недвижимость
В России сократилась средняя площадь продаваемых квартир
Если в докризисном 2014 году средняя площадь квартиры, приобретаемой в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы, составляла 70,2 кв. м, то сегодня на 18,8% меньше — 57 кв. м, выяснили ранее в компании «НДВ-Супермаркет недвижимости».
Обновлено в 06:12
Авто
Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Космос
NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
По стопам отца: Потап помог сыну сочинить рэп для последнего звонка
В честь последнего звонка Андрей записал с другом рэп, с которым выступил перед учителями и сверстниками.
Обновлено в 14:31
Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Кино
Умер актер, сыгравший в «Крестном отце»
Обновлено в 14:02
Кино
В кино с 30 мая: Годзилла, Чарльз Мэнсон и Фриц Хонка
Обновлено в 07:24
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм)
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия
На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП
Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео
Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест
Обновлено в 07:51
Авто
Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson
Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина
Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 12:41
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Политика
Кремль ответил на данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»
В Кремле прокомментировали информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска действовал «в интересах» президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:51
Гаджеты
Redmi K20 под названием Xiaomi Mi 9T представят в России в июне
Как выяснилось, Redmi K20 под названием Xiaomi Mi 9T представят в России и состоится это событие уже в июне.
Обновлено в 10:35
Происшествия
СК завел дело из-за оставленных в подмосковном хостеле годовалых детей
По данным следствия, 28 мая женщина с годовалыми мальчиком и девочкой пришла в один из хостелов в городе Котельники.
Обновлено в 13:54
Футбол
Трансферное окно в РПЛ откроется 11 июня
Обновлено в 12:55
Здоровье
Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10