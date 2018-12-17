Армия и оружие

Показатели надежности Су-35 в Сирии втрое превысили нормативные
РИА Новости
01:35

Показатели надежности самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
РИА Новости01:35

Подробнее о событии

Вне поколений: на что способен истребитель Су-35

Российская газета07:58

Надёжность истребителей Су-30 и Су-35 оказалась в четыре раза выше расчётной

Life.ru04:07

Борисов: боевое применение Су-35 в Сирии доказало их надежность

ТК Звезда03:37

Власти отчитались об «обкатке» российских вооружений в Сирии

РБК02:27

Юрий Борисов рассказал о применении российской военной техники в Сирии

Коммерсантъ02:07

Борисов рассказал о применении вертолетов Ка-52К в Сирии

РИА Новости01:36

Вице-премьер Борисов рассказал о применении самолётов Су-35 и Су-30СМ в Сирии

Говорит Москва01:46
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Армия и оружие

Волкер: США начнут новые поставки оружия на Украину

Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД

США желают нейтрализовать стратегические ядерные силы России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Эрдоган заявил об одобрении Трампом турецкой военной операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований к востоку от реки Евфрат, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (его слова передало агентство Anadolu).
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Минобороны сообщило ООН о гуманитарных усилиях России в Сирии

По данным ведомства, в ходе встречи представителя ООН проинформировали об усилиях Минобороны по доставке гумпомощи нуждающимся жителям Сирии и о создании условий для возвращения беженцев в места проживания.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани

Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Единственный ракетный катер украинских ВМС остался без ракет

С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" были демонтированы пусковые контейнеры противокорабельных ракет.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Разведывательная бригада появилась в составе Первой танковой армии

Ранее не сообщалось, что в составе Первой танковой армии есть разведывательная бригада.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Россия построит в сирийском Тартусе судостроительный завод

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о начале финального этапа учений России и Индии

В Индии начался финальный этап российско-индийских авиационных учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»

В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Неопознанный беспилотник летал вдоль границы России с Украиной

Как сообщало ИА REGNUM, в воздушном пространстве Украине у российских границ и у линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе регулярно летают беспилотные разведчики США и НАТО.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Российские военные получат противоспутниковое оружие в 2019 году

Самые современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" и "Тирада-2" впервые поступят на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу в 2019 году, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Подогрели Балканы

Достаточного кворума в косовской скупщине собрать не удалось: депутаты партии "Сербский список" бойкотировали голосование, как и без малого два года назад, в феврале 2017-го, когда уже обсуждался вопрос о формировании "вооруженных сил" автономного края.
Обновлено в 11:08
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