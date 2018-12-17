Показатели надежности самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Армия и оружие Армия и оружие Волкер: США начнут новые поставки оружия на Украину

Армия и оружие Армия и оружие Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД США желают нейтрализовать стратегические ядерные силы России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган заявил об одобрении Трампом турецкой военной операции в Сирии Президент США Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований к востоку от реки Евфрат, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (его слова передало агентство Anadolu).

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны сообщило ООН о гуманитарных усилиях России в Сирии По данным ведомства, в ходе встречи представителя ООН проинформировали об усилиях Минобороны по доставке гумпомощи нуждающимся жителям Сирии и о создании условий для возвращения беженцев в места проживания.

Армия и оружие Армия и оружие Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер украинских ВМС остался без ракет С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" были демонтированы пусковые контейнеры противокорабельных ракет.

Армия и оружие Армия и оружие Разведывательная бригада появилась в составе Первой танковой армии Ранее не сообщалось, что в составе Первой танковой армии есть разведывательная бригада.

Армия и оружие Армия и оружие Россия построит в сирийском Тартусе судостроительный завод

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о начале финального этапа учений России и Индии В Индии начался финальный этап российско-индийских авиационных учений «Авиаиндра-2018».

Армия и оружие Армия и оружие В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза» В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Неопознанный беспилотник летал вдоль границы России с Украиной Как сообщало ИА REGNUM, в воздушном пространстве Украине у российских границ и у линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе регулярно летают беспилотные разведчики США и НАТО.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные получат противоспутниковое оружие в 2019 году Самые современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" и "Тирада-2" впервые поступят на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу в 2019 году, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.