Армия и оружие
Показатели надежности Су-35 в Сирии втрое превысили нормативные
Показатели надежности Су-35 в Сирии втрое превысили нормативныеРИА Новости01:35
Показатели надежности самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
РИА Новости01:35
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Армия и оружие
Волкер: США начнут новые поставки оружия на Украину
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря
Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД
США желают нейтрализовать стратегические ядерные силы России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Эрдоган заявил об одобрении Трампом турецкой военной операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований к востоку от реки Евфрат, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (его слова передало агентство Anadolu).
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Минобороны сообщило ООН о гуманитарных усилиях России в Сирии
По данным ведомства, в ходе встречи представителя ООН проинформировали об усилиях Минобороны по доставке гумпомощи нуждающимся жителям Сирии и о создании условий для возвращения беженцев в места проживания.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани
Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Единственный ракетный катер украинских ВМС остался без ракет
С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" были демонтированы пусковые контейнеры противокорабельных ракет.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Разведывательная бригада появилась в составе Первой танковой армии
Ранее не сообщалось, что в составе Первой танковой армии есть разведывательная бригада.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Россия построит в сирийском Тартусе судостроительный завод
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о начале финального этапа учений России и Индии
В Индии начался финальный этап российско-индийских авиационных учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»
В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Неопознанный беспилотник летал вдоль границы России с Украиной
Как сообщало ИА REGNUM, в воздушном пространстве Украине у российских границ и у линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе регулярно летают беспилотные разведчики США и НАТО.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Российские военные получат противоспутниковое оружие в 2019 году
Самые современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" и "Тирада-2" впервые поступят на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу в 2019 году, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Подогрели Балканы
Достаточного кворума в косовской скупщине собрать не удалось: депутаты партии "Сербский список" бойкотировали голосование, как и без малого два года назад, в феврале 2017-го, когда уже обсуждался вопрос о формировании "вооруженных сил" автономного края.
Обновлено в 11:08