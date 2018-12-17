Армия и оружие
Юрий Борисов рассказал о применении российской военной техники в Сирии
Юрий Борисов рассказал о применении российской военной техники в СирииКоммерсантъ02:07
Россия испытала в Сирии большинство новейших образцов авиационной техники, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Речь идет о самолетах дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолетах корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К, а также истребителях Су-30СМ и Су-35.
Коммерсантъ02:07
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В правительстве России прокомментировали применение «Искандер» и «Смерч» в Сирии
Московский Комсомолец01:58
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Армия и оружие
В Минобороны прокомментировали возможный выход США из ДРСМД
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что РВСН учитывают возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Единственный ракетный катер ВМС Украины лишился своих ракет
С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" (бортовой номер P153) были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит".
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»
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Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Пушков оценил возможное желание Трампа уйти из Сирии
Президент США Дональд Трамп может рассматривать возможность вывести американские войска из Сирии, но его администрация будет против.
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Армия и оружие
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Обновлено в 01:35
Армия и оружие
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Военнослужащие ДНР встретили приближающихся разведчиков огнём из стрелкового оружия, в результате подразделения ВСУ вынуждены были отступить.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
Оружие сирийских террористов покажут на выставке в Новосибирске
Оружие, изъятое у боевиков в ходе вооружённого конфликта в Сирии, покажут на выставке в Новосибирске и Бердске, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
В Минобороны РФ раскрыли стратегический проект в Сирии
В октябре 2016 года Минобороны РФ начало подготовительные работы по созданию в Тартусе постоянной военно-морской базы.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Разбившийся Су-27 был одним из самых новых на Украине
Многоцелевой истребитель Су-27 военно-воздушных сил Украины, разбившийся в Житомирской области, был одной из самых новых машин в составе украинских ВВС.
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие
В Воронежской области 300 снайперов отрабатывают спецпрограмму
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Около 82 тысяч российских военных обеспечили жильем за пять лет
Представитель оборонного ведомства напомнил, что в 2013 году в России было 82 тысячи военнослужащих, которые не были обеспечены жильем.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Украина перебросила к линии соприкосновения с ЛНР пять «Гвоздик»
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В США оценили авиапроект «PCA» для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500
В материале Defense News говорится о том, что для замены существующих F-15C/D и F-22 ВВС США понадобится около 414 самолётов PCA.
Обновлено 14 декабря в 23:51
Армия и оружие
Боевики обстреляли квартал Алеппо
Отряды боевиков, засевшие в районах Рашидин-4 и Рашидин-5 на западной окраине Алеппо, регулярно обстреливают жилые кварталы города самодельными ракетами и из минометов.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
Специалисты РЭБ Западного военного округа противостоят беспилотной авиации условного противника
С военнослужащими соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, проведены тактико-специальные занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам условного противника, управляемым по радиоканалам.
Обновлено вчера в 15:23