Армия и оружие
Впервые применявшиеся с борта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" ударные вертолеты Ка-52К "Катран" подтвердили заложенные характеристики в ходе операции в Сирии, заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов.
РИА Новости01:36
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Армия и оружие
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