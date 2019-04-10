Юрген Клопп: в матче с «Порту» забили красивые голыВести.Ru вчера в 20:55

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на поле стадиона "Энфилд" обыграл португальский "Порту" со счетом 2:0. Наставник "красных" Юрген Клопп остался доволен результатом противостояния, несмотря на то, что впереди ответная игра.

Юрген Клопп: в матче с «Порту» забили красивые голы

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