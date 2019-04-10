Футбол

Юрген Клопп: в матче с «Порту» забили красивые голыВести.Ru вчера в 20:55

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на поле стадиона "Энфилд" обыграл португальский "Порту" со счетом 2:0. Наставник "красных" Юрген Клопп остался доволен результатом противостояния, несмотря на то, что впереди ответная игра.
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