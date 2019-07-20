Футбол
Юрген Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Боруссии»REGNUM 04:28
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 20 июля, дортмундская команда «Боруссия» нанесла поражение команде «Ливерпуль» в товарищеском матче со счетом 3:2.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:58, Вашингтон
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Политика
Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели может рассмотреть вопрос покупки у Москвы самолетов пятого поколения, только когда они будут поставлены на вооружение России.
Обновлено 18 июля в 18:59
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Авто
В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter
В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter.
Обновлено в 02:00
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Обновлено в 03:40
Политика
Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам
Обновлено вчера в 07:13
Технологии
Остановку энергоблока на АЭС в Белоярском связали с конденсатором
«Причина — изменение характеристик электрического устройства (конденсатора), встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию в сеть», — говорится в публикации.
Обновлено в 05:03
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Путин раскритиковал действия властей Иркутской области при паводке
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Лукашенко подписал закон об амнистии
Белорусский лидер подписал закон, принятый и одобреный ранее обеими палатами парламента, согласно которому от уголовного наказания будут освобождены около шести тысяч человек.
Обновлено в 03:36
Космос
Подборка постеров NASA о космическом туризме будущего
Исследуй подлёдную жизнь!Земля, твой космический оазис, где дышится легко, а воздух бесплатный!Само собой, на другие планеты пока никто не летает, но получилось очень здорово.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Актрису Инну Чурикову в тяжелом состоянии перевели в реанимацию
По данным портала, артистка, которая случайно упала со сцены во время выступления, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 01:50
Политика
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
Правительство РФ в четверг одобрило законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 02:26
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Общество
Репетиция авиашоу в Липецке началась
Обновлено 18 июля в 07:11
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Трамп усомнился в целесообразности возвращения американцев на Луну
Президент США Дональд Трамп выразил в пятницу сомнения в целесообразности новой американской лунной программы.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России
В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.
Обновлено в 05:34
Футбол
Головин получил травму бедра в товарищеском матче с «Эвертоном»
Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог доиграть до конца товарищеский матч с «Эвертоном» (1:0) из-за повреждения.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Власти ДНР планируют возобновить работу стадиона «Донбасс арена»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в планах ДНР – возобновить работу стадиона "Донбасс арена" в Донецке.
Обновлено в 05:41