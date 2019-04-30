Футбол
Юрген Клопп назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мираREGNUM 00:35
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Об этом он заявил перед матчем с каталонским клубом, сообщается на сайте УЕФА.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Общество
В Подмосковье ввели особый противопожарный режим
"С 1 мая на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим", - сказал собеседник агентства, добавив, что эта мера подразумевает тотальный запрет на разведение костров, использование мангалов, а также сжигание сухой травы и мусора.
Обновлено в 02:46
Политика
Пушков рассказал о последствиях «курса Порошенко» для Зеленского
Следование политике Петра Порошенко приведет новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к фиаско.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
В Японии началась церемония интронизации нового императора
Церемония интронизации нового императора Японии Нарухито началась в императорском дворце в Токио.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп смягчил позицию на торговых переговорах с Китаем ради заключения сделки. Об этом сообщает The Financial Times.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено вчера в 09:54
Транспорт
В России появятся новые дорожные знаки
"Согласно приказу Росстандарта, с 1 мая 2019 года в России в силу вступит национальный ГОСТ Р 58398-2019, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера", - уточнили в Росстандарте.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 14:15
Хоккей
«Ак Барс» объявил о назначении Квартальнова главным тренером
53-летний Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанской команды, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной, актриса Наталья Красноярская
В возрасте 70-и лет 30 апреля скончалась Наталья Красноярская - известная актриса и режиссёр.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Кино
Экранизацию Saints Row снимет режиссёр «Форсажа 8»
Обновлено в 03:14
Хоккей
«Автомобилист» покинули 11 хоккеистов
Обновлено в 02:48
Здоровье
Диетологи рассказали о предельной дозе шашлыка
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова дала рекомендации по допустимой норме съеденного шашлыка на майских праздниках.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Times: Кембриджский университет выяснит, получал ли он в прошлом выгоду от работорговли
Кембриджский университет проведет двухгодичное внутреннее расследование, чтобы оценить масштабы финансовой выгоды, которую университет прямо или косвенно получал в результате работорговли на протяжении последних нескольких веков своей истории.
Обновлено в 02:37
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира
За канадскими купюрами в числе лидеров последовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов.
Обновлено в 02:40
Общество
Томичи пройдут по городу с абсурдными лозунгами
Шествие с абсурдными лозунгами 1 мая пройдет и в других городах Сибири: в Новосибирске, Красноярске, Барнауле и Омске.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено 29 апреля в 08:54
Происшествия
Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье
В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль в четыре раза
Чистая прибыль нефтяной и газодобывающей компании "Сургутнефтегаз" по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год выросла в 4,4 раза до 850 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено вчера в 19:52
Музыка
Фестиваль Башмета откроется в Ярославле
XI Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под руководством Юрия Башмета откроется в среду, первого мая, премьерой сочинения Алексея Сюмака «Двенадцать» на стихи Александра Блока.
Обновлено в 00:32
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
Шпионы застали автомобиль в камуфляже, однако это не помешало рассмотреть новую Granta Sport.
Обновлено вчера в 16:05