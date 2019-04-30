Футбол

Юрген Клопп назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мираREGNUM 00:35

Барселона — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Об этом он заявил перед матчем с каталонским клубом, сообщается на сайте УЕФА.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в мире

Известиявчера в 18:46

Клопп: «Месси — лучший из футболистов, которых я видел»

Sport24.ruвчера в 14:55

Юрген Клопп: «Месси как-то сказал, что хочет вернуть кубок ЛЧ себе. Звучит так, будто бы он мне угрожает!»

Sportbox.RUвчера в 16:38

Клопп: «Помимо Месси у „Барселоны“ есть ещё 10 футболистов топ-уровня»

Евро-футбол.рувчера в 16:25

Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в мире

Газета.Ruвчера в 16:06

Клопп: Месси — лучший из футболистов, кого я видел

Чемпионатвчера в 15:13

Юрген Клопп: «Месси как-то сказал, что хочет вернуть кубок ЛЧ себе. Звучит так, будто бы он мне угрожает!»

Матч ТВвчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика

Глава «Мираторга» назвал любителей привозного хамона «балаболами»

«Истерикой из ничего» назвал недовольство запретом на ввоз импортной мясной продукции для личного пользования глава холдинга «Мираторг» Виктор Линник.
Обновлено вчера в 11:06
Авто

В Сети появились первые изображения обновлённой Lada Granta Sport

В Сети появились первые изображения обновлённого автомобиля Lada Granta Sport. Рендер сделан дизайнерами портала Колёса.ру.
Обновлено в 03:59
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол

Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов

Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров признался, что дочь всегда «держит его в стрессе»

Филипп Киркоров растит дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.
Обновлено в 05:35
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:47
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика

Экстренно прооперирован Берлускони

Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.
Обновлено в 05:44
Хоккей

Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура

Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосе

Обновлено в 04:50
Армия и оружие

В Венесуэле заявили об обмане участвовавших в перевороте военных

Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что некоторые военные прибыли на место, где была совершена попытка госпереворота, не зная о том, что будет происходить.
Обновлено в 03:16
Авто

Братья Peugeot Boxer и Citroen Jumper получили электропривод

Обновлено вчера в 12:00
Футбол

УЕФА напомнил о голе Смертина в день рождения россиянина

На русскоязычной странице европейского футбольного ведомства в Twitter опубликовано видео одного из голов россиянина в составе «Челси», который он забил в ворота «Порту» в 2004 году.
Обновлено в 05:43
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Университете Северной Каролины произошла стрельба

Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Наука

Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной

Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено вчера в 02:36
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Экономика

В Югре многодетные молодые семьи получат субсидии на погашение ипотеки

Единовременную субсидию получат на погашение части долга по ипотеке многодетные молодые семьи, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 02:17
Авто

Lexus выпустит новую бюджетную модель в 2021 году

Ожидается, что новая «бюджетная» модель Lexus перейдет на платформу TNGA, чтобы получить ряд преимуществ перед устаревшим CT.
Обновлено в 06:00
Экономика

Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами

Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

В Кузбассе без вести пропал школьник

Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника

В ходе первомайского согласованного шествия Росгвардия задержала депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.
Обновлено в 06:11
Общество

Собянин поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

Первым поздравил их с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное