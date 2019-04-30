Юрген Клопп назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мираREGNUM 00:35

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Об этом он заявил перед матчем с каталонским клубом, сообщается на сайте УЕФА.

Транспорт В России появились новые дорожные знаки С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

Политика Глава «Мираторга» назвал любителей привозного хамона «балаболами» «Истерикой из ничего» назвал недовольство запретом на ввоз импортной мясной продукции для личного пользования глава холдинга «Мираторг» Виктор Линник.

Авто В Сети появились первые изображения обновлённой Lada Granta Sport В Сети появились первые изображения обновлённого автомобиля Lada Granta Sport. Рендер сделан дизайнерами портала Колёса.ру.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Футбол Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара» Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.

Происшествия Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Политика Экстренно прооперирован Берлускони Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.

Хоккей Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.

Армия и оружие В Венесуэле заявили об обмане участвовавших в перевороте военных Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что некоторые военные прибыли на место, где была совершена попытка госпереворота, не зная о том, что будет происходить.

Футбол УЕФА напомнил о голе Смертина в день рождения россиянина На русскоязычной странице европейского футбольного ведомства в Twitter опубликовано видео одного из голов россиянина в составе «Челси», который он забил в ворота «Порту» в 2004 году.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для украинцев Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.

Происшествия В Университете Северной Каролины произошла стрельба Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина.

Армия и оружие Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.

Наука Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.

Общество Первомайское шествие началось в Москве Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»

Политика Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Экономика В Югре многодетные молодые семьи получат субсидии на погашение ипотеки Единовременную субсидию получат на погашение части долга по ипотеке многодетные молодые семьи, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Авто Lexus выпустит новую бюджетную модель в 2021 году Ожидается, что новая «бюджетная» модель Lexus перейдет на платформу TNGA, чтобы получить ряд преимуществ перед устаревшим CT.

Экономика Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.

Политика Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.

Происшествия На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника В ходе первомайского согласованного шествия Росгвардия задержала депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.