Футбол
Юрген Клопп назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мираREGNUM 00:35
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Об этом он заявил перед матчем с каталонским клубом, сообщается на сайте УЕФА.
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