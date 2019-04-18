Футбол
Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало прощеСоветский спорт 18:13
|26′
Садио Мане
|32′
Садио Мане
Пепе
|36′
|46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
|46′
|65′
Мохамед Салах
|66′
Трент Арнолд
Джо Гомес
Эдер Милитао
|68′
|71′
Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон
|77′
Роберто Фирмино
Хесус Корона
Фернандо Андраде
|78′
Ясин Браими
Бруну Кошта
|81′
|84′
Вирджил ван Дейк
|52%
|Владение мячом
|48%
|76%
|Процент точных передач
|73%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|8
|Удары в створ ворот
|5
|1
|Сейвы вратарём
|7
|3
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Порту
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Касильяс
3
Милитао
28
Фелипе
33
Пепе
13
Теллес
29
Соарес
22
Перейра
16
Эррера
6
Кошта
11
Марега
37
Фернандо
13
Алиссон
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
14
Хендерсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Во втором тайме натиск Порту спал, и нам стало проще контролировать игру, заявил немецкий специалист пресс-службе УЕФА.
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