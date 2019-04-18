Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало прощеСоветский спорт 18:13

Во втором тайме натиск Порту спал, и нам стало проще контролировать игру, заявил немецкий специалист пресс-службе УЕФА.

Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще

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