Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»Евро-футбол.ру 17:37

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил победу над "Порту" (4:1) и уже думает о полуфинале Лиги чемпионов.

Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»

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Энергетика Правительство Бразилии не будет регулировать цены на топливо В прошлый четверг Petrobras объявил о намерении проиндексировать на 5,74% стоимость дизельного топлива, однако позже, после звонка Болсонару главе компании Роберту Кастелу Бранку, цены остались на прежнем с 22 марта уровне - на отметке 2,1 реала за литр (около 35 рублей).

Армия и оружие «Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.

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Наука Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Политика Юристы Трампа начнут готовиться к публикации доклада Мюллера Юристы президента США Дональда Трампа договорились подготовить стратегию опровержения выводов из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

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