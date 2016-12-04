Футбол
Юрген Клопп: «Учил английский, смотря „Друзей“»Sports.ru вчера в 17:14
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Происшествия
В Ингушетии ликвидировали боевика
В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Обновлено в 02:38
Музыка
На концерте Rammstein в Риге не было пожара
Группа Rammstein 6 августа дала концерт в Риге. Некоторые СМИ сообщили, что во время выступления на сцене загорелись декорации.
Обновлено в 01:10
Экономика
Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»
Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).
Обновлено в 00:25
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала года
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
Обновлено вчера в 04:29
Общество
Названы основные причины незанятости в России
0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил. Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Происшествия
Граната взорвалась в больнице в Одесской области, есть жертвы
Обновлено вчера в 19:35
Политика
В «Слуге народа» определились с кандидатами на пост премьера Украины
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" предлагает четырех кандидатов на пост главы нового правительства страны.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 14 тысяч га
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с тремя автобусами в Томске
В результате ДТП два человека были доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области.
Обновлено в 02:33
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%
Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Экономика
Резкое снижение рабочей силы фиксируют в России
Число экономически активных граждан упало на 0,8 млн человек Исследователи РАНХиГС зафиксировали резкое снижение численности рабочей силы в России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
В Прикамье компенсации получат 267 семей, пострадавших от паводка
«Помощь оказана 267 семьям территорий, где было зафиксировано половодье», – заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе.
Обновлено в 01:10
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Американские власти заморозили часть фондов для помощи иностранным государствам
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома высокого ранга, американские власти решили заморозить часть предназначенных для оказания помощи другим странам средств.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили не знает, зачем женился
Во всяком случае, беседуя с журналистом, Оболенцева упомянула, что люди женятся, когда любят друг друга и когда хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.
Обновлено вчера в 08:00