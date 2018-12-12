Футбол

Юрген Клопп: Потрясающий матч, адреналин в крови просто зашкаливает
Советский спорт
вчера в 18:35

Ливерпуль — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Энфилд»
Вирджил ван Дейк
13′
Мохамед Салах
34′
40′
Калиду Кулибали
62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
79′
Мохамед Салах
83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
90′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Садио Мане
90′+3′
Адреналин в крови просто зашкаливает.
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