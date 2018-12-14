Футбол
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.
Sports.ru09:26
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
Футбол
Начало матча «Лион» — «Монако» перенесено на 8 часов
Начало матча 18-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» перенесено на восемь часов вперед.
Обновлено в 10:20
Футбол
ЦСКА после победы над «Реалом» ушел в отпуск
Напомним, в последнем матче команда Виктора Гончаренко на выезде обыграла мадридский «Реал» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, однако не смогла пробиться в еврокубковую весну.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Милан» подаст апелляцию на наказание УЕФА за нарушение ФФП
«Милан» подаст апелляцию на решение УЕФА наказать клуб за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 08:50
Футбол
«Манчестер Сити» откажется от покупок в зимнее трансферное окно
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о планах на зимнее трансферное окно.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Спартак» согласовал переход защитника «Флуминенсе» Лукаса
Обновлено в 08:51
Футбол
Определились возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф ЛЕ
Команды продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 17 декабря в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:00
Футбол
Гол Дембеле признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле признан автором лучшего гола игровой недели Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:11
Футбол
Игнашевич является кандидатом на пост главного тренера «Балтики»
Обновлено в 07:30
Футбол
Клопп назвал Моуринью самым успешным тренером в мире
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 17-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» похвалил «красных дьяволов» и главного тренера соперника — Жозе Моуринью.
Обновлено в 10:04
Футбол
Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Славии»
Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" рассказал о причинах поражения от "Славии".
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Бенитес признан лучшим тренером Премьер-лиги в ноябре
Обновлено в 07:26
Футбол
Рауль Рианчо: «В „Спартаке“ происходит реставрация»
Происходит определенный процесс реставрации: команда должна измениться, чтобы подготовить фундамент для будущего и добиться в нем лучших результатов.
Обновлено в 09:17
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» поддержали Кокорина и Мамаева
Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев в своем Инстаграме продолжает публиковать видео российских футболистов со словами поддержки в адрес нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.
Обновлено в 09:56
Футбол
Андрей Аршавин станет функционером «Зенита»
Обновлено в 01:51
Футбол
Фабрегас: «Я недоволен своей ролью в „Челси“»
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас заявил, что он недоволен своей ролью в команде. Я знаю, какая у меня роль в команде.
Обновлено в 10:01