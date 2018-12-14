Футбол

Юрген Клопп: «Погба – игрок мирового класса»
Sports.ru
09:26

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
16 декабря
в 11:00
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.
Sports.ru09:26

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Клопп: «Погба - игрок мирового класса»

Soccer.ru10:07

Клопп: Погба — футболист мирового класса

Чемпионат10:00

Клопп: «Погба - игрок мирового класса»

Евро-футбол.ру09:50

«А вы спросите Моуринью о Вейналдуме?» Клоппу задали вопрос о Погба, и немец снова юморнул

Eurosport.ru09:34

Клопп: «Что я думаю о Погба? А вы спрашиваете Моуринью о Вейналдуме?»

Бомбардир.ру09:30

Юрген Клопп: «Погба – игрок мирового класса»

Sports.ru09:26
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Футбол

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Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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