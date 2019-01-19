Футбол

Юрген Клопп: «Победа над „Кристал Пэлас“ принесла облегчение»Матч ТВ 13:28

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, какое значение для его команды имела победа над «Кристал Пэлас» (4:3) в чемпионате Англии.
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Юрген Клопп: «Победа над „Кристал Пэлас“ принесла облегчение»

Матч ТВ13:28

Юрген Клопп: «60 очков - это безумие. Я горжусь командой»

Спорт-Экспресс12:59

Клопп: теперь у «Ливерпуля» 60 очков, это безумие, очень важная цифра

Чемпионат12:37

Юрген Клопп: «Кристал Пэлас» традиционно хорошо играет против «Ливерпуля»

Советский спорт12:47

Клопп: «„Кристал Пэлас“ - это традиционно сложный соперник для нас»

Soccer.ru12:26

Клопп: «Теперь на счету „Ливерпуля“ уже 60 очков. Это сумасшествие»

Sport24.ru12:52

Клопп после победы над «Пэлас»: «Огромное облегчение. У „Ливерпуля“ 60 очков, это важное число»

Sports.ru12:35
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
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Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток

Нагатинский суд Москвы на трое суток продлил срок задержания Насте Рыбке (настоящее имя Анастасия Вашукевич), задержанной в четверг в аэропорту Шереметьево в рамках возбужденного уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
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В Бельгии «желтые жилеты» напали на репортеров телеканала

Участники движения "желтых жилетов" напали на съемочную группу RTL Info, которая снимала репортаж об акции протеста в Бельгии.
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Американский фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании, скончался на 34-м году жизни.
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Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
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США направили эсминец в Черное море

Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море. Об этом сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
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Общество

МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве

В Москве в воскресенье, 20 января, ожидаются усиление ветра, метель и гололедица. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.
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Космос

Тяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy стартовала в Калифорнии

Тяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy, которая должна вывести на орбиту разведывательный спутник Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, была запущена с космодрома в штате Калифорния.
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Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

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Рогозин сообщил о готовности создать сверхтяжелую ракету

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Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси

После месячной паузы лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
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В Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра

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Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу

Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
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Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли 66 человек

В результате взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго погибли по меньшей мере 66 человек.
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Наука

Ученые нашли останки тихоходок в одном из подледных озер Антарктиды

Ученые, работающие на подледном озере Мерсер в Антарктиде, обнаружили в воде озера, находящегося под километром льда, останки ракообразных и тихоходок, сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

СК проверяет законность охоты чиновников на медведя

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе Напомним, недавно в Сети появились фотографии, где глава одного из сел края и его знакомый, бывший топ-менеджер крупной компании, позировали с убитым медведем.
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Жители Василеостровского района пожаловались соцсетях на химический запах, похожий на запах газа.
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Представлен обновлённый Ford Mondeo

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В Архикафедральной Мариацкой базилике в Гданьске прошли похороны убитого главы города Павла Адамовича, передает РИА "Новости".
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Лидером рейтинга стал Toyota Highlander: по статистике, 18,5% первых владельцев кроссовера не расстаются с ним более 15-ти лет.
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В Махачкале в результате пожара погибла девушка-подросток

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На Лолиту подали в суд из-за долгов по ЖКХ

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Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей

В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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